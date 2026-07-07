차우민, 아이돌 넘어 배우·패션 디렉터까지…'최애의 사원' 만찢돌 변신

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 차우민이 아이돌과 배우, 패션 디렉터를 넘나드는 '만찢돌' 이찬으로 새로운 변신에 나선다.

오는 8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 '최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 최애의 사원 차우민. [사진=tvN] 2026.07.07 moonddo00@newspim.com

차우민은 극 중 아이돌 그룹 D.N.X 멤버이자 현재는 배우로 활동 중인 이찬 역을 맡았다. 노래, 운동, 악기, 외국어, 연기 등 못 하는 게 없는 만능 엔터테이너인 이찬(차우민)은 천만 팔로워를 보유하고 있는 슈퍼스타. 패션에 관심이 많아 옷을 수집하던 것을 계기로 친구 강하기(강훈)와 패션 플랫폼 아펠로를 설립, 아펠로의 패션 디렉터를 겸임하고 있다.

배우와 패션 디렉터를 오가며 바쁜 나날을 보내던 이찬은 우연히 마주친 아펠로의 신입사원 남다름(김혜준)이 자신의 팬이라는 걸 알게 된 후로 서서히 감정의 변화를 겪는다. 오랜 팬을 향한 고마움이 점차 남다름에 대한 호기심으로 이어지는 것. 이에 남다름을 향한 이찬의 마음이 어떻게 변해갈지 궁금해진다.

이런 가운데 공개된 사진 속에는 K-팝부터 영화, 드라마는 물론 패션계까지 접수한 이찬의 활동기 모습이 담겨 있다. 아이돌 그룹 D.N.X의 멤버로 처음 데뷔해 어엿한 주연 배우이자 아펠로의 패션 디렉터가 되기까지 이찬이 걸어온 길들이 눈길을 끈다.

대한민국을 들썩이게 하는 톱스타 이찬의 상세 정보는 캐릭터 프로필에서도 확인할 수 있다. 이찬의 생일부터 키, 혈액형, 소속 그룹과 데뷔일 등 팬이라면 꼭 알아야 할 필수 정보들이 흥미를 돋운다. '천상계 수호자' 등 아이돌 D.N.X의 세계관에서 비롯된 별명이 벌써부터 과몰입을 부르고 있다.

이렇듯 전 세계 팬들의 입덕을 부르는 만찢돌 이찬 캐릭터의 다재다능한 면면들을 그려낼 배우 차우민의 색다른 변신도 기대되고 있다. 아이돌 그룹 D.N.X의 무대 장면을 위해 춤 레슨과 연습을 병행하는 등 뜨거운 열정을 불태운 차우민은 이번 작품을 통해 숨겨왔던 아이돌미(美)를 대방출할 예정이다.

존재만으로도 빛나는 '천년돌' 차우민을 만날 수 있는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 8월 3일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.

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