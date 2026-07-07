경기신보, 도내 소상공인 대상 글로벌 온라인 플랫폼 아마존 입점 교육

AI 핵심 요약beta
- 경기신용보증재단은 7일 소상공인 대상 아마존 입점 교육을 개최했다
- 교육은 7일과 14일 총 2회로 아마존 계정 개설부터 상품 등록·판매 전략 실습 과정으로 진행됐다
- 경기신보는 소상공인 해외 온라인 판로 확대를 위해 원데이 성공클래스를 지속 운영할 계획이다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)은 7일 본점 세미나실에서 소상공인의 글로벌 온라인 판로 확대와 해외시장 진출 지원을 위해 '원데이 성공클래스 – 아마존 입점 교육'을 개최했다고 밝혔다.
이번 원데이 성공클래스는 글로벌 온라인 플랫폼인 아마존을 통해 해외시장 진출을 희망하는 도내 소상공인 30명을 대상으로 7월 7일과 14일 총 2회 과정으로 운영된다.
특히 교육은 참가자들이 개인 노트북을 활용해 아마존 판매자 계정 개설부터 상품 등록 판매 전략 수립까지 온라인 수출 과정을 직접 실습하며 해외시장 진출에 필요한 실무 역량을 체계적으로 익힐 수 있도록 구성됐다.
강의는 중소벤처기업진흥공단, KOTRA, 한국무역협회 등에서 글로벌 온라인 수출과 아마존 마케팅 분야 강의 경험이 풍부한 조신호 강사가 맡았다.
시석중 이사장은 "온라인 소비시장이 확대되고 글로벌 전자상거래 플랫폼을 통한 해외 판매 기회가 커지면서 소상공인에게도 국내 시장을 넘어 해외 온라인 시장으로 판로를 넓히는 전략이 더욱 중요해지고 있다"며 "이번 교육이 해외 온라인 시장 진출을 준비하는 소상공인에게 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 전했다.
한편 경기신보는 앞으로도 현장 수요를 반영한 '원데이 성공클래스'를 지속 운영한다는 방침이다.
ssamdory75@newspim.com