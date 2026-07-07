사천·진주, '경제동행시티' 실현 공동 현안 해결 구체화

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소각시설·우회도로 공동 추진 합의

미래 경쟁력 확보 위한 긴밀한 협력



[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 서부경남 상생발전을 위한 경남 사천시와 진주시의 '경제동행시티' 구상이 교통·환경 분야 공동 현안 협력으로 구체화하고 있다.

사천시는 7일 진주시청에서 박동식 사천시장과 조규일 진주시장이 만나 국도 33호선 우회도로 건설, 생활폐기물 광역소각시설 설치 등 양 도시 핵심 현안의 공동 추진 방안을 논의했다고 밝혔다.

7일 진주시청에서 열린 박동식 사천시장과 조규일 진주시장과의 간담회 [사진=사천시]2026.07.07

이번 간담회는 지난 4월 조규일 시장의 사천 방문에 대한 답방 형식으로 열렸다. 두 도시는 서부경남권 공동발전과 경제동행시티 실현을 위한 협력체계를 한층 강화하기로 했다.

양 시는 먼저 생활폐기물 광역소각시설 설치 필요성에 인식을 같이했다. 2030년 생활폐기물 직매립 금지에 대비해 장기적인 광역 처리체계를 갖춰야 한다는 점에 공감하고 공동 추진 시 재정 부담을 분산하고 운영 효율성을 높일 수 있다는 데 의견을 모았다.

사천시는 그간 경남도 중재 아래 진주시와 실무협의를 진행해 왔으며 광역소각시설 공동 구축이 시민 편익과 행정 효율성 제고에 유리하다는 입장을 유지해 왔다. 향후 시설 입지, 규모, 재원 분담 방식 등을 놓고 진주시와 협의를 이어갈 계획이다.

국도 33호선 우회도로 건설도 양 시가 함께 대응하기로 한 주요 현안으로 제시됐다. 두 도시는 우회도로가 항공국가산업단지와 일반산업단지, 우주항공청, KAI 등 지역 전략산업 거점을 연결하는 핵심 교통망으로 출퇴근 수요와 물류 흐름 개선, 산업 경쟁력 강화에 중요한 사업이라고 보고 있다.

국도 33호선 우회도로는 사천과 진주 구간의 상습 정체를 해소하고 서부경남권을 잇는 광역 교통축 기능을 수행할 것으로 기대된다. 두 도시는 국가계획 반영과 사업 예산 확보를 위해 공동 건의와 대정부 건의를 병행하기로 했다.

박동식 사천시장은 "국도 33호선 우회도로와 생활폐기물 광역소각시설은 어느 한 도시만의 현안이 아니라 서부경남 전체의 미래 경쟁력을 좌우할 공동 과제"라며 "시민 편익과 지역의 지속가능한 발전을 위해 진주시와 긴밀히 협력해 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

사천시는 앞으로도 진주시와 실무협의를 이어가면서 국가계획 반영, 국비 확보 등 공동 현안 해결을 위한 협력을 확대해 나간다는 방침이다.

양 시는 우주항공산업과 산업단지 연계, 광역교통망 확충 등 경제동행시티 관련 과제 전반으로 협력 범위를 넓혀나갈 계획이다.

7일 박동식 사천시장과 조규일 진주시장이 만나 서로 포옹하며 인사를 나누고 있다.[사진=사천시]2026.07.07

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