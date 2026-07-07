'모솔연애2' 첫 공개…모태솔로들의 첫 연애, 시작부터 '대혼란'

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 7일 모태솔로 연애 예능 '모솔연애2'를 공개했다
- 모태솔로들의 첫 연애 도전과 강력한 메기 출연이 관전포인트다
- 1~10회는 7일부터 28일까지 4주간 매주 화요일 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2가 오늘(7일) 베일을 벗는다.
'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 경험치는 제로지만, 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티다.
조금 서툴지만 사랑에 진심인 모태솔로들의 우당탕 첫 연애 도전기가 시청자들을 '국민 썸메이커스'로 등극시킬 전망이다. 앞서 선공개 영상에서는 한 출연자가 상상치 못했던 모습으로 등장해 벌써부터 '모솔연애2'를 화제의 중심에 올려놓으며 시즌2에 대한 기대감을 완벽하게 예열했다.
뜨거운 기대 속 공개되는 1-4회에서는 변화를 꿈꾸는 모태솔로들의 떨리는 첫 만남부터 생애 첫 데이트까지 흥미롭게 펼쳐진다. 이은지가 "바빠서 구내염나겠다"라고 할 정도로 쉴 틈 없이 이어지는 일정 속 어디로 튈지 모르는 모태솔로들의 좌충우돌이 유쾌한 설렘을 선사한다.
여기에 카더가든이 "메기들이 이번에 역할 좀 하네"라고 감탄한 출연자의 등판도 빼놓을 수 없는 관전포인트다. 상상 못한 타이밍에 등판해 어떤 예측불가의 변수를 일으킬지 궁금해진다. 과연 썸메이커스들이 입을 모아 "기대 이상"이라고 자신한 시즌2 모태솔로들이 또 어떤 반전의 드라마로 첫 연애를 완성할지 이목이 집중된다.
연출을 맡은 김노은 PD는 "캐릭터 강한 '모솔열전'과 강력한 메기 떼의 습격"을 1-4회 포인트로 짚었다. 이어 원승재 PD는 "새로운 모태솔로들이 왜 그간 연애를 못 해왔나 충분히 즐기시고 이들의 변화를 함께 기대해 달라"고 전했다.
'모솔연애2'는 오늘(7일) 1-4회를 시작으로 14일 5-6회, 21일 7-8회, 28일 9-10회까지 총 10회가 4주간 매주 화요일에 공개된다.
moonddo00@newspim.com