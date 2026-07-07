해양대, 글로벌 전기모빌리티 기업과 협력…현장형 인재 양성

AI 핵심 요약beta
- 국립한국해양대학교가 7일 글로벌 전기모빌리티 기업과 산학협력을 통해 현장형 인재 양성에 나섰다
- 해양대는 컴파스로즈로부터 피지컬 인공지능 모빌리티 시뮬레이터를 기증받고 재학생 6명을 2026 부산모빌리티쇼 인턴으로 투입했다
- 대학과 컴파스로즈는 상시 인턴십과 기업 수요 기반 프로그램, 우수 인턴 채용을 단계적으로 추진하기로 했다
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부산모빌리티쇼 학생 현장 경험 제공
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 국립한국해양대학교가 글로벌 전기모빌리티 기업과 손잡고 현장형 인재 양성에 나섰다.
해양대는 차세대 전기모빌리티 분야 인재 양성을 위해 글로벌 기업과 산학협력을 강화하고 있다고 7일 밝혔다.
해양대는 ㈜컴파스로즈로부터 '피지컬 인공지능(Physical AI) 모빌리티 시뮬레이터'를 기증받은 데 이어 재학생 6명을 인턴으로 선발해 2026 부산모빌리티쇼 현장에 투입했다.
인턴에는 김인하, 이재림 학생 등 인공지능공학부 소속 재학생이 포함됐다. 이들은 지난달 26일부터 이달 5일까지 해운대 벡스코에서 열린 행사에서 신차 라인업과 AI 기반 모빌리티 기술을 관람객에게 설명했다.
컴파스로즈는 스페인 건축가 안토니 가우디의 철학을 모티브로 한 전기 바이크 '댄드라이언(Dandelion)' 등을 선보였고 해양대 지능모빌리티 연구실과 협업 중인 '라이딩 스코어(Riding Score)' 시스템과 소프트웨어 이력 관리 시스템도 소개했다.
대학과 컴파스로즈는 이번 인턴십을 계기로 산학 공동 연구와 연계한 상시 인턴십 운영, 기업 수요 기반 교과·비교과 프로그램 개발, 우수 인턴 채용 연계 등을 단계적으로 추진할 계획이다.
신동훈 교수는 "학생들이 강의실에서 배운 기술을 실제 산업 현장에서 검증한 교육"이라며 "기업 맞춤형 인재 양성 프로그램으로 확대하겠다"고 말했다.
psj9449@newspim.com