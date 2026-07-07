고흥군, 5대 분야 10개 과제 추진...체감형 변화 실현 목표

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 7일 민선9기 행정혁신 과제를 수립했다
- 조직문화 복지 안전 재정 청렴 5개 분야를 단계적으로 개선한다
- 보고간소화 위기가구경보 AI민원 청렴신고 등으로 공정투명한 군정을 구축한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 민선 9기 행정혁신 과제를 마련하고 조직문화 복지 안전 재정 청렴 등 전 분야 체질 개선을 단계적으로 추진한다.
고흥군은 민선 9기 행정혁신 5대 분야 10개 과제를 수립하고 본격 추진한다고 7일 밝혔다.
이번 과제는 일하는 방식과 조직문화를 개선하고 성과 중심 공직문화를 정착하기 위해 마련됐다. 군은 조직문화 보건복지 군민안전 재무회계 청렴친절 등 5개 분야별 실행계획을 단계적으로 추진할 계획이다.
조직문화 분야는 보고 회의 행사 절차를 간소화하고 직무별 전문인력 풀을 구축해 인사 경쟁력을 강화한다. 보건복지는 공공데이터 기반 위기가구 조기 경보체계를 도입하고 보건소 AI 보이스봇으로 민원 대응을 개선한다.
군민안전 분야는 건설현장 점검을 강화해 부실공사와 사고를 예방하고 생활밀착시설 모니터링단을 운영한다. 재무회계는 집행 책임성을 높이고 사전절차 중심 예산 운영으로 재정 효율성을 제고한다.
청렴친절 분야는 익명 신고 창구 확대와 친절 솔루션 랩 운영으로 서비스 개선을 추진한다. 군은 분기별 점검과 우수사례 공유를 통해 정책 실효성을 높일 방침이다.
공영민 고흥군수는 "군정을 공정하고 투명한 시스템으로 전환하고 누구나 납득할 수 있는 원칙과 기준을 바탕으로 신뢰받는 민선 9기 고흥군을 구축하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com