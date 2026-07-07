원주시, 적극행정·시정혁신 우수사례 시민 설문조사

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 8~15일 적극행정·시정혁신 우수사례 선정 위한 시민 설문조사를 실시했다.
- 설문에는 향토기업 투자유치, 남원주IC 정체 해소, 주차난 개선 등 5건 우수사례가 포함됐다.
- 원주시는 홈페이지로 설문을 진행하고 결과를 7월 중순 경진대회 본선 심사에 반영하겠다고 밝혔다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 오는 8~15일 시민이 공감하고 체감하는 적극행정·시정혁신 우수사례 선정을 위한 시민 설문조사를 실시한다고 7일 밝혔다.
이번 조사에는 상반기 적극행정·시정혁신 우수사례로 접수된 11건 중 1차 심사를 통해 선정된 5건이 포함된다.
첫째 '현장 행정으로 향토기업 투자를 지켜낸 사례'가 있으며 둘째로는 '한국도로공사 협업으로 남원주IC 정체를 해결한 사례'가 있다. 셋째 '주차난 해소 및 화물차 임시주차장 조성 사업'이 포함된다. 넷째 '걷기대회를 통한 지역경제 활성화'가 있고 마지막으로 '종량제봉투 제작 및 보급에 대한 대응'이 있다.
원주시는 원주시민 누구나 참여할 수 있도록 이번 설문조사를 원주시 홈페이지를 통해 진행한다고 전했다.
구자열 시장은 "시민이 생각하는 적극행정 사례에 대한 설문조사를 실시하고 그 결과를 7월 중순에 개최되는 상반기 적극행정·시정혁신 경진대회 본선 심사에 반영하겠다"며 "앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com