변광용 거제시장 "한화오션, 캐나다 CPSP 사업 수주 실패…K-방산 재조명"

AI 핵심 요약beta
- 변광용 거제시장이 7일 한화오션의 캐나다 잠수함 수주 실패에 유감을 표했다.
- 변 시장은 최종 결선 진출이 한국 조선·방산 경쟁력을 입증했다고 평가했다.
- 거제시는 K-방산과 지역 조선산업 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
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[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 캐나다 차세대 잠수함 사업에서 한화오션이 최종 수주에 실패한 데 대해 변광용 경남 거제시장이 유감을 표하며 정부와 기업에 감사와 위로를 전했다.
변 시장은 7일 입장문을 통해 "비록 원하는 결과를 얻지는 못했지만, 글로벌 주요 방산업체와의 경쟁 끝에 최종 결선까지 진출한 것은 대한민국 조선·방산 기술의 우수성과 경쟁력을 다시 한번 입증한 의미 있는 성과"라고 평가했다.
그러면서 "이번 사업 과정에서 보여준 기업의 기술력과 정부의 전폭적인 지원이 함께 만들어 낸 '팀 코리아'의 저력은 향후 세계 시장에서 더 큰 기회를 만드는 든든한 밑거름이 될 것"이라며 "거제시는 앞으로도 정부 및 기업과 긴밀히 협력해 K-방산의 글로벌 경쟁력 강화와 지역 조선산업의 지속 가능한 발전을 위해 필요한 지원과 노력을 계속하겠다"고 강조했다.
캐나다 정부가 추진하는 CPSP는 노후 빅토리아급 잠수함을 대체하기 위해 최대 12척의 디젤·전기 추진 잠수함을 도입하는 사업으로 건조비와 30년간 유지·보수·운영 비용을 합쳐 최대 60조원 규모로 추산되는 캐나다 역사상 최대 방산 조달 프로젝트다.
한화오션은 한국 컨소시엄의 대표 업체로 최종 결선까지 올라 TKMS와 경합했지만 우선협상대상자 선정에서 탈락한 것으로 알려졌다.
news2349@newspim.com