완주군, 농업기반시설 재해 대응 강화…장마·태풍 대비

AI 핵심 요약beta
- 완주군이 7일 여름철 자연재해 대비 농업기반시설 점검과 비상 대응체계 강화를 추진했다
- 완주군은 유지보수 업체와 긴급 간담회를 열어 재해 대응 계획과 협력체계 구축 방안을 논의했다
- 저수지·배수시설 점검과 비상 연락망 재정비로 침수 취약지역 사전 점검과 신속 복구 체계를 마련했다
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비상 연락망·장비 동원체계 재정비, 집중호우 피해 예방 대응 강화
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군은 장마철 집중호우와 태풍 등 여름철 자연재해에 대비해 농업기반시설 점검과 비상 대응체계 강화에 나섰다고 7일 밝혔다.
군은 전날 하천기반과 회의실에서 관내 농업기반시설 유지보수 업체 관계자들과 긴급 간담회를 열고 재해 대응 계획과 협력체계 구축 방안을 논의했다.
이번 간담회는 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 강한 태풍 발생 가능성이 높아짐에 따라 침수 취약지역을 사전에 점검하고 피해 발생 시 신속한 복구 체계를 마련하기 위해 추진됐다.
군은 회의를 통해 저수지 등 주요 농업기반시설의 가동 상태를 점검하고 배수시설 등 재해 취약 시설에 대한 관리 강화를 추진하기로 했다.
또 태풍과 집중호우로 피해가 발생할 경우 유지보수 업체의 인력과 장비를 즉시 투입할 수 있도록 비상 연락망과 동원 체계를 재정비했다.
최병춘 완주군 하천기반과장은 "여름철 집중호우와 태풍은 농가 피해로 이어질 수 있어 철저한 사전 대비가 중요하다"며 "유관기관과 유지보수 업체 간 긴밀한 협력을 통해 농업기반시설 점검을 강화하고 군민의 안전과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com