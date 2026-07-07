부산시, 2027 세계항구도시협회 총회 개최지 선정…국내 첫 유치

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 7일 AIVP 2027년 총회 개최지로 확정됐다.
- 아시아 개최는 25년 만이며 국내 첫 유치다.
- 부산시는 북항 재개발과 스마트항만 구상을 알릴 계획이다.
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친환경 스마트항만 전략 등 구상 소개
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 세계항구도시협회(AIVP) 총회 개최지로 최종 선정됐다. 지난 2002년 중국 다롄 이후 25년 만의 아시아 개최이자 국내 첫 유치다.
부산시는 지난 6일 오후 10시(프랑스 현지시간 오후 3시) 화상으로 열린 2026 AIVP 제1차 총회에서 2027년 총회 개최지로 확정됐다고 7일 밝혔다. 경쟁 도시로는 스페인 세비야, 코트디부아르 아비장, 프랑스령 레위니옹, 노르웨이 오슬로가 있었다.
세계항구도시협회는 1988년 설립된 국제협회로 44개국 197개 회원이 참여하고 있다. 지방정부와 항만 운영기관, 전문가 등이 항구도시 간 교류와 협력을 추진한다.
시는 지난해 11월 AIVP 이사회 진출 이후 부산관광공사와 유치준비단을 꾸려 유치 활동을 이어왔다. 한국관광공사, 부산항만공사, 부산지방해양수산청 등과도 협력해 전략회의, 현지 유치 활동, 유치 제안서 작성 등을 진행했다.
시는 지난 5월 20일 벨기에 앤트워프에서 열린 이사회에서 유치 발표와 함께 사전 교섭을 벌인 점이 성과로 이어졌다고 설명했다. 협회장과 부협회장 등 집행이사회 위원 전원과 개별 면담도 진행했다.
부산시는 9월 협회 사무국 현장 실사에 대비하고, 11월 프랑스 됭케르크 총회에서 부산 개최를 공식 선포할 계획이다. 이번 총회를 통해 친환경 스마트항만 전략과 북항 재개발, 글로벌 물류 플랫폼 구상을 알린다는 방침이다.
전재수 시장은 "세계 최대 규모의 항구도시 네트워크 총회를 개최하게 돼 영광"이라며 "정부와 유관기관 역량을 모아 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com