대전동부교육지원청 '학교시설 책임담임제' 안착…만족도 93.9%

AI 핵심 요약beta
- 대전동부교육지원청은 7일 학교시설 책임담임제 만족도 조사에서 종합 93.9%를 기록했다고 밝혔다.
- 시설 문의·민원 처리 속도와 전문성·편의성이 모두 95% 안팎으로 향상된 것으로 나타났다.
- 교육지원청은 제도 미이용 원인이 홍보 부족이라 보고 학교 현장 대상 안내와 홍보를 강화하기로 했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전동부교육지원청이 운영 중인 '학교시설 책임담임제'가 학교 현장의 시설 업무 지원 체계로 자리 잡고 있다. 담당 공무원을 지정해 시설 상담과 민원 창구를 일원화한 결과 이용자 만족도가 90%를 웃돈 것으로 나타났다.
대전동부교육지원청은 지역 115개 학교를 대상으로 학교시설 책임담임제 만족도 조사를 실시한 결과 종합 만족도 93.9%를 기록했다고 7일 밝혔다.
학교시설 책임담임제는 학교에서 시설 유지·관리 문제가 발생했을 때 담당자를 찾기 어렵거나 처리 절차가 복잡한 불편을 줄이기 위해 도입된 제도다.
교육지원청은 기술직 공무원이 학교별로 7~10개교를 맡도록 해 시설 관련 상담과 민원 대응을 지원하고 있다. 이를 통해 학교와 교육지원청 간 소통을 원활하게 하고 시설 문제를 보다 신속하고 전문적으로 처리하는 데 중점을 두고 있다.
이번 조사에서는 대부분 항목에서 높은 긍정 응답이 나왔다. 시설 관련 문의와 민원 처리 속도 향상은 95.1%, 업무 처리 전문성 향상은 95.5%, 담당자 지정에 따른 이용 편의성은 95.5%로 집계됐다.
다만 제도를 이용하지 않은 응답자 가운데 일부는 책임담임제를 알지 못해 이용하지 못했다고 답했다. 이에 따라 교육지원청은 학교 현장의 이용률을 높이기 위해 홍보와 정보 제공을 강화할 계획이다.
시설지원과 김종희 과장은 "학교시설 책임담임제를 지속적으로 운영해 학교와 교육지원청 간 소통을 강화하고 학교 현장의 의견을 적극 반영해 보다 신속하고 전문적인 시설지원 서비스를 제공해 나가겠다"고 강조했다.
gyun507@newspim.com