전북, 못난이 농산물 안전성 검증…소비자 신뢰 확보

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 7일 못난이 농산물 잔류농약을 정상품과 비교 평가했다고 밝혔다
- 조례 시행에 맞춰 도내 10개 품목을 대상으로 잔류농약 357종을 정밀 분석하고 있다
- 현재까지 86건 검사 결과 정상품과 안전성 차이 없었으며 연구를 확대해 소비·유통 활성화를 도모하고 있다
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10개 품목 정밀조사 확대...유통 활성화·농가 판로 확대 기반 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 못난이 농산물의 안전성을 과학적으로 검증하기 위해 추진 중인 잔류농약 안전성 평가에서 현재까지 정상품과 비교해 큰 차이가 없는 것으로 확인됐다고 7일 밝혔다.
이번 연구는 지난해 시행된 '전북특별자치도 못난이 농산물 유통 활성화 지원 조례'에 맞춰 소비자의 불안감을 해소하고 못난이 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대를 지원하기 위해 추진됐다.
전북자치도 보건환경연구원은 공영도매시장과 농산물산지유통센터 등에서 유통되는 도내 주요 농산물 10개 품목을 대상으로 동일 생산자가 재배한 정상품과 못난이 농산물의 잔류농약 357종을 정밀 비교·분석하고 있다.
조사 대상은 딸기, 토마토, 오이, 표고버섯, 복숭아, 대파, 고구마, 사과, 상추, 무 등이다.
현재까지 딸기와 토마토 등 86건을 검사한 결과 정상품과 비교해 잔류농약 안전성에 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다. 연구원은 이달 중순부터 복숭아와 고구마 등으로 검사 대상을 확대해 연구를 이어갈 계획이다.
이와 함께 최근 남원 농산물산지유통센터를 방문해 선별과 운송 과정의 애로사항을 청취하고 못난이 농산물의 유통 및 소비 활성화 방안에 대한 현장 의견도 수렴했다.
전경식 전북자치도 보건환경연구원장은 "이번 연구를 통해 못난이 농산물이 일반 농산물과 비교해 안전성이 떨어지지 않는다는 점을 과학적으로 입증하겠다"며 "소비자 인식 개선과 농가 판로 확대, 유통 활성화에 도움이 될 수 있도록 연구를 지속하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com