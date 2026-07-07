[프로농구] 삼성생명과 BNK 개막전, WKBL 퓨처스리그 조편성 및 경기일정 확정

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 29일부터 부천체육관서 퓨처스리그를 개최했다.
- 국내 6개팀과 일본·호주·베트남 등 해외 4개팀이 2개 조 풀리그로 경쟁했다.
- 각 조 1·2위가 5일 준결승, 6일 결승을 치르고 우승팀과 MVP에 상금을 줬다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=삼성생명과 BNK 썸의 개막전을 시작으로 2026 WKBL 퓨처스리그가 개막된다.
오는 29일부터 8월 6일까지 9일간 부천체육관에서 열리는 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그'의 조 편성 및 전체 경기 일정이 확정됐다.
이번 대회는 WKBL(한국여자농구연맹) 6개 팀과 해외 초청 4개 팀을 포함해 총 10개 팀이 참가하며, 해외 초청 팀으로는 일본 대학 선발팀(JUBF)과 일본 W리그 소속 프레스티지 인터내셔널 아란마레, 호주의 빅토리아주 선발팀(Victoria Select Women), 그리고 베트남 국가대표팀이 출전한다.
대회 방식은 5개 팀씩 2개 조로 나뉘어 조별 풀리그를 치른다. 팀별로 4경기씩 총 20경기의 예선전을 치르며, 각 조 상위 2개 팀이 4강 토너먼트에 진출해 최종 우승 팀을 가리게 된다.
조 편성 결과 A조에는 삼성생명, BNK 썸, 하나은행, 프레스티지 인터내셔널 아란마레, 호주 빅토리아주 선발팀이 편성됐으며, B조에는 KB스타즈, 우리은행, 신한은행, 일본 대학 선발, 베트남 국가대표팀이 이름을 올렸다.
대회 개막일인 29일 오후 2시에는 삼성생명과 BNK 썸의 개막전을 시작으로, 오후 4시 30분 KB스타즈 vs 우리은행, 오후 7시 하나은행 vs 빅토리아의 경기가 연이어 펼쳐진다.
7일간의 조별 예선이 끝난 후, 8월 5일(수)에는 각 조 1, 2위가 맞붙는 준결승전이 열리며, 대회 마지막 날인 8월 6일 오후 2시에 결승전이 치러진다. 우승 팀에게는 500만 원의 상금이 주어지며, 최우수선수(MVP)에게는 100만 원의 상금이 수여된다.
iaspire@newspim.com