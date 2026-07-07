디지털 시대 '문해력 위기'…충북교육청 '소리뜻 한자교육'으로 해법 제시

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국교위 회의서 사례 발표… "단순 암기 벗어나 우리말 이해 중심 전환"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 학생 문해력 저하 문제에 대응하기 위한 대안으로 '소리뜻 한자교육'을 내세우며 전국 단위 정책 논의에서 주목받고 있다.

충북교육청은 7일 서울 정부청사에서 열린 국가교육위원회 문해력 특별위원회 회의에 참석해 '충북형 실용교육'의 핵심 정책인 소리뜻 한자교육 운영 사례를 발표했다.

소리뜻 한자교육 홍보 포스터. [사진=충북교육청] 2026.07.07 baek3413@newspim.com

이날 충북교육청은 서울교육청, 교육부와 함께 정책 발표에 나서며, 특히 '우리말 중심 한자교육'이라는 차별화된 접근을 강조했다.

기존의 한자교육이 암기와 쓰기 중심에 머물렀다면충북은 우리말 어휘의 55.6%가 한자어라는 점에 착안해 '소리와 뜻'을 연결하는 이해 중심 교육으로 방향을 전환했다는 설명이다.

이는 단순히 한자를 익히는 수준을 넘어 어휘의 의미 구조를 파악하게 함으로써 독해력과 사고력을 동시에 끌어올리겠다는 전략으로 해석된다.

실제로 충북교육청은 이를 '실용교육'의 핵심 축으로 설정하고교과 수업과 연계한 문해력 강화 정책으로 확장하고 있다.

제도적 기반도 갖췄다. 충북교육청은 2025년 '한자교육 지원 조례'를 제정해 정책 추진의 근거를 마련했다.

AI 기반 교수학습 플랫폼 '다채움'에 '별이송이의 소리뜻 한자교실'을 개설해 교과 어휘 중심의 영상 콘텐츠를 제공하고 있다.

현장 확산도 병행되고 있다.

연구학교 운영과 교과연구회, 교사 학습공동체를 통해 교수·학습 자료를 개발·보급하고 있다.

초등학교에서는 아침활동과 창의적 체험활동을 통해 기초 어휘력을 강화하고 중학교에서는 자유학기제와 연계해 교과 어휘 학습을 확대하고 있다.

이번 발표에서는 교사와 학생, 학부모의 실제 활용 사례도 함께 소개되며 정책의 현장 적용 가능성을 부각했다.

교육청은 이를 통해 단기 성과를 넘어 지속 가능한 문해력 교육 모델로 자리 잡겠다는 구상이다.

정문희 중등교육과장은 "소리뜻 한자교육은 우리말의 바른 의미를 이해하는 데 초점을 둔 교육"이라며 "학생들의 어휘력과 사고력, 의사소통 능력을 함께 키울 수 있도록 교육자료와 프로그램을 지속 확대하겠다"고 밝혔다.

디지털 환경 속에서 짧고 단편적인 정보 소비가 일상화되면서 문해력 저하는 교육계의 공통 과제로 떠오르고 있다.

충북교육청의 '소리뜻 한자교육'이 이러한 흐름 속에서 실질적인 대안으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.

baek3413@newspim.com