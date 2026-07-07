추미애 "재해복구사업 최우선 가치는 도민의 생명과 안전 지키는 것"

가평·포천 재해복구사업 마무리 단계...우기 대비 중점관리 7곳 밀착 마크

행정절차 패스트트랙 발주 지원...CCTV 19만 대 동원 비구조적 대책도 병행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 지난해 집중호우로 큰 피해를 입었던 경기도 가평과 포천 지역의 재해복구사업이 '행정절차 패스트트랙' 등에 힘입어 전반적으로 정상 추진되며 마무리 단계에 접어들었다.

7일 경기도에 따르면 올해 6월 말 기준 재해복구사업 완료율은 가평군 98.2%(329개소 중 323개소), 포천시 99.4%(181개소 중 180개소)에 달한다. 이는 전년 동기(90.0%)와 전전년(85.3%) 실적을 크게 웃도는 수치다.

추미애 경기도지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

도가 사전심의 법정 기한을 기존 30일에서 평균 13일로 계약심사 기한을 10일에서 평균 5일로 대폭 단축하는 패스트트랙을 가동해 시·군의 신속한 발주를 전폭 지원한 것이 주효했다.

재해복구사업은 단순 원상복구 개념의 '기능복원사업'과 재피해 방지를 위해 구조 자체를 개선하는 '개선복구사업'으로 나뉜다. 개선복구사업의 경우 유량과 유속으로 훼손될 가능성이 높은 수충부를 보강하는 등 안전 확보를 위해 설계부터 준공까지 충분한 절대 공사기간이 필요하다.

이에 따라 도는 우기 전 준공이 어려운 가평 개선복구 사업장 6개소와 포천 왕숙천 사업장 1개소 등 총 7개소를 '중점관리대상'으로 지정하고 집중 관리에 들어갔다. 지난해 시간당 104mm의 기록적인 폭우로 204억 원의 재산 피해가 났던 포천시의 경우 사전심의 절차 지체로 충분한 공기가 확보되지 못해 주민 불안으로 이어졌던 상황을 감안한 조처다.

도는 해당 중점관리 지역의 안전 확보를 위해 구조적·비구조적 대책을 동시에 가동하고 있다.

구조적으로는 취약구간 9개소를 정비하고 톤마대 6671개를 전면 교체했으며 하천 준설 작업도 완료했다. 비구조적 대책으로는 스마트 영상센터의 CCTV 약 19만 8000대를 활용해 실시간 모니터링을 진행하고 사회관계망서비스(SNS)와 예경보시설을 통한 신속한 상황 전파 체계를 갖췄다. 또한 1515명을 수용할 수 있는 대피소 16개소를 확보하고 민·관·경·소방 223명 규모의 합동 거버넌스도 구축했다.

추미애 경기도지사는 6일 오전 9시께 경기도청 재난안전상황실을 방문해 올여름 기상 전망과 풍수해 대비 종합대책 경기도 재난대응체계 등을 보고받았다. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

도는 이번 사례를 계기로 대규모 사업의 조기 추진을 위한 사전 컨설팅을 강화하는 한편 가평군과 포천시에 대한 행정지도를 통해 남은 사업도 신속히 추진할 방침이다.

추미애 경기도지사는 "재해복구사업의 최우선 가치는 도민의 생명과 안전을 지키는 것"이라며 "우기 전 취약구간의 사전 조치를 철저히 완료해 안전성을 확보한 만큼 중점관리 사업장 7개소를 밀착 관리해 올여름 단 한 명의 인명 피해도 발생하지 않도록 총력을 다하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com