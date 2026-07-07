日증시, '반도체에서 은행으로' 상승 동력 확산

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 증시의 상승 동력이 인공지능(AI)·반도체 중심에서 은행주를 비롯한 경기민감주로 확산되는 모습이다.

그동안 시장을 견인해 온 AI·반도체 관련 종목이 차익실현으로 잠시 숨 고르기에 들어간 사이, 은행주를 비롯한 경기민감주가 바통을 이어받으며 증시의 상승 기반을 한층 더 넓히고 있다.

6일 도쿄증시에서 닛케이평균주가는 전 거래일보다 6.38엔(0.01%) 내린 6만9737.69엔으로 거래를 마쳤다. 장중 한때 7만선을 회복하기도 했으나, 반도체와 AI 관련 대형주를 중심으로 차익실현 매물이 나오며 상승폭을 대부분 반납했다.

반면 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX·토픽스)는 금융주와 내수주, 기계주 등에 매수세가 강하게 유입되며 사상 최고치를 다시 경신했다. 반도체 비중이 높은 닛케이평균이 기술주 조정의 영향을 받은 것과 달리 업종 구성이 다양한 토픽스는 폭넓은 순환매의 수혜를 입으며 강세를 이어갔다.

시장에서는 이를 일본 증시의 상승 기반이 더욱 탄탄해지고 있다는 신호로 해석한다. 특정 업종에 집중됐던 자금이 다양한 업종으로 확산되면서 증시의 체력이 강화되고 있다는 것이다.

[사진=로이터 뉴스핌]

특히 금융주의 강세가 두드러진다.

일본은행(BOJ)이 마이너스 금리 정책을 종료한 이후 기준금리를 단계적으로 인상하면서 은행들의 수익성 개선 기대가 커지고 있다. 금리 상승은 예금과 대출의 금리 차인 순이자마진(NIM)을 확대해 은행 실적 개선으로 이어진다.

이 같은 기대는 주가에 고스란히 반영되고 있다. 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG), 미쓰이스미토모파이낸셜그룹(SMFG), 미즈호파이낸셜그룹의 3대 메가뱅크 주가는 최근 수개월간 꾸준한 우상향 흐름을 이어가고 있다.

업종 전반의 강세도 뚜렷하다. 토픽스 은행업 지수는 최근 한 달간 약 7.7%, 1년 동안 82% 이상 상승하며 시장의 주도 섹터로 자리매김했다.

실적도 이를 뒷받침한다. 메가뱅크들은 금리 정상화에 따른 순이자마진 확대와 기업들의 투자 및 인수·합병(M&A) 증가에 힘입어 잇달아 사상 최대 실적을 기록했으며, 올해도 견조한 이익 증가를 예고하고 있다.

반면 AI·반도체 관련 종목은 장기 상승에 따른 차익실현 매물이 유입되며 조정을 받는 모습이다. 다만 시장에서는 이를 AI 랠리의 종료로 보기보다는 업종 간 순환매가 나타나는 과정으로 해석하는 분위기가 우세하다.

글로벌 증시에서도 AI와 반도체는 여전히 핵심 투자 테마로 자리 잡고 있으며, 일본에서도 관련 기업들의 중장기 성장 기대는 유효하다는 평가다.

이 같은 순환매는 일본 경제의 기초체력(펀더멘털) 개선과도 맞물려 있다. BOJ가 발표한 6월 전국기업단기경제관측조사(단칸)에서는 대기업 제조업 경기판단지수가 5개 분기 연속 개선됐고, 비제조업 업황도 높은 수준을 유지했다.

AI 관련 투자 확대와 관광 회복, 기업 투자가 어우러지며 경제 전반의 온기가 확산하고 있는 것이다.

향후 증시의 향방은 BOJ의 추가 금리 인상 속도와 미국의 통화정책, 그리고 AI·반도체 업황의 회복세가 좌우할 것으로 전망된다.

다만 AI·반도체를 중심축으로 금융과 내수, 경기민감주까지 상승 흐름이 확산된다면 일본 증시의 강세장은 보다 안정적인 기반을 확보할 수 있을 것으로 시장은 기대하고 있다.

일본의 메가뱅크들 간판 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com