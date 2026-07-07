현대차그룹, 전기차 충전 기술 PnC 인증권 정부에 이관

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 7일 전기차 PnC 인증 기술을 정부에 무상 이관했다
- 현대차그룹은 6일 기후에너지환경부 등과 업무협약을 체결했다
- 정부는 통합 인증체계를 구축해 전기차 충전 편의를 높이기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대차그룹이 자체 개발한 전기차 충전 기술 '플러그 앤 차지(PnC)' 인증 기술과 권한을 정부에 무상으로 넘기기로 했다.
현대차그룹은 지난 6일 서울 용산구 럭키컨퍼런스에서 기후에너지환경부, 한국환경공단과 '국내 전기차 PnC 인증체계 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
PnC는 전기차에 충전 케이블을 연결하면 회원 인증부터 충전, 결제까지 모든 과정이 자동으로 진행되는 국제 표준 기술이다. 카드를 제시할 필요 없이 차량과 충전기 사이의 암호화 인증 방식을 통해 안전하고 간편한 서비스를 제공한다.
그동안 제조사와 충전 업체마다 인증 방식이 달라 고객 불편과 기술 보급의 어려움이 있었다. 현대차그룹은 2021년부터 운영해온 인증서 및 발행 권한을 기후부에 무상 이관한다.
한국환경공단은 이 인증 체계와 기술을 누구나 사용할 수 있도록 정부 통합 인증 시스템을 구축하고, 기후부는 이 시스템이 효율적으로 작동하도록 관리·지원한다.
이를 통해 현대차, 기아, 제네시스 등 국산 및 수입 전기차 고객과 다양한 충전 사업자가 표준화된 기술을 활용할 수 있게 된다.
y2kid@newspim.com