2026 아르코 썸 페스타, 올여름 바캉스는 공연축제로

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올'2026 아르코 썸 페스타'가 공연장과 축제 현장을 여행지로 확장해 여름휴가의 새로운 방식을 제안한다. 친구와 새로운 취향을 발견하고, 연인과 감성을 나누며, 가족과 세대를 잇는 공연예술 프로그램이 7월부터 9월까지 전국에서 이어진다.

'2026 아르코 썸 페스타(ARKO SUM FESTA)'는 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)의 공연예술축제 지원사업 '대한민국공연예술제' 선정 축제를 중심으로, 전국의 우수 공연예술축제를 하나의 브랜드로 엮어 선보인다. 서울, 부산, 제주, 춘천, 밀양, 광명·화성, 음성·청주 등에서 연극, 무용, 음악, 전통예술 분야 15개 축제가 차례로 펼쳐진다.

◆친구와 함께, 새로운 취향을 찾는 도심형·여행형 바캉스

친구와 함께라면 새로운 장르와 감각을 발견하는 연극축제가 제격이다. '1번출구 연극제'(7.8.~8.30., 대학로 자유극장)는 "나의 첫 번째 연극"이라는 슬로건 아래 연극 입문자도 부담 없이 즐길 수 있는 축제다. 공연 전후 대학로의 맛집과 카페, 산책까지 함께 즐길 수 있어 도심형 문화 바캉스로도 어울린다.

[사진=한국문화예술위원회]

여행지에서 공연예술을 만나고 싶다면 '제주국제관악제'(8.7.~8.15., 제주도 내 일원)가 좋은 선택이다. 제주의 바람과 자연을 배경으로 관악의 울림을 만나는 여행형 공연축제로, 휴양과 음악을 동시에 즐길 수 있다.

가까운 거리에서 살아 있는 소리를 듣고 싶다면 '생생우리음악축제'(8.28.~8.30., 경기 화성시 봉담읍 일대 문화거점 공간)를 눈여겨볼 만하다. 우리 음악을 기반으로 한 라이브·언플러그드 공연을 통해 연주자의 호흡과 현장감을 가까이에서 경험할 수 있다.

실험적인 감각을 원한다면 '서울국제컴퓨터음악제'(9.17.~9.20., 연세대 음악대학 챔버홀)가 기다린다. 전자음악과 미디어 기술, 컴퓨터 기반 사운드가 결합한 무대를 통해 익숙한 음악 감상 방식과는 다른 새로운 청각적 경험을 선사한다.

◆연인과 함께, 여름밤을 채우는 감성 충전 코스

연인과 함께하는 여름에는 음악과 무용이 만드는 깊이 있는 무대를 만나볼 수 있다. '줄라이 페스티벌'(7.1.~7.31., 대학로 예술가의집 3층)은 '프랑스의 빛'을 주제로 드뷔시, 라벨, 메시앙 등 프랑스 음악의 다채로운 색채를 하우스 콘서트 형식으로 선보인다. 무대와 객석이 가까운 만큼, 여름밤의 감성을 깊이 나눌 수 있다.

무용으로 특별한 하루를 만들고 싶다면 '한국을 빛내는 해외무용스타 초청공연'(7.29., 음성문화예술회관 / 8.1.~8.2., 나루아트센터)이 주목된다. 해외 주요 무용단에서 활약 중인 한국 출신 무용수들이 고국 관객과 만나는 무대로, 발레와 컨템포러리 무용의 매력을 함께 전한다.

부산 여행에 공연예술을 더하고 싶다면 '부산발레페스티벌' (8.20.~8.22., 부산 영도문화예술회관)이 어울린다. 수도권 외 최대 규모의 발레축제로, 바다의 도시 부산에서 다채로운 발레 무대를 감상할 수 있다.

동시대 클래식 음악의 흐름을 만나고 싶다면 '힉엣눙크! 뮤직 페스티벌'(8.25.~9.3., 예술의전당 외 서울 일원)이 있다. 라틴어로 '여기 그리고 지금'을 뜻하는 이름처럼, 지금 이 시대의 클래식 음악계가 주목하는 아티스트와 프로그램을 서울의 다양한 문화공간에서 선보인다.

전통춤의 우아함과 오늘의 감각을 함께 느끼고 싶다면 '춤&판 고무신춤축제'(8.27.~9.5., 서울남산국악당, 서울아트센터 도암홀)가 기다린다. 차세대부터 중견, 원로 무용가까지 다양한 세대의 춤꾼들이 함께하며, 한국춤이 지닌 깊은 정서와 현대적 해석을 무대 위에 펼쳐낸다.

◆가족과 함께, 전 세대가 함께 즐기는 공연예술 나들이

가족 단위 관객에게는 함께 공연을 보고 이야기 나눌 수 있는 세대공감형 축제가 이어진다. '대한민국연극제 부산'(7.1.~7.26., 부산 영화의전당 등)은 1983년부터 이어져 온 국내 대표 연극축제로, 부산 여행과 함께 전국 연극의 흐름을 만날 수 있는 기회다.

'푸른·늘푸른 연극축제'는 세대와 시간을 잇는 연극의 의미를 전한다. '늘푸른연극제'(7.4.~8.2., 서울연극창작센터 서울씨어터 202)는 원로 연극인들의 예술 세계와 한국 연극사의 깊이를 조명하고, '대한민국청소년연극제 밀양'(8.4.~8.16., 밀양아리랑아트센터 등 밀양시 관내)은 청소년들의 창작과 소통의 무대를 통해 공연예술의 미래를 보여준다.

온 가족이 다양한 장르를 함께 즐기고 싶다면 '춘천공연예술제' (8.11.~8.15., 축제극장몸짓, 성암교회 등)가 있다. 무용과 음악 공연은 물론 어린이 관객을 위한 아동극까지 아우르며, 춘천의 공연장, 교회, 도서관 등 도시 공간을 무대로 활용해 로컬 아트 트립의 매력을 살린다.

[사진=한국문화예술위원회]

야외에서 즐기는 전통 연희 무대도 가족 관객을 기다린다. '대한민국마당극축제'(9.11.~9.13., 광명시민운동장 일원)는 열린 마당에서 배우와 관객이 함께 호흡하는 축제로, 마당극 특유의 생동감을 전한다. '농촌우수마당극큰잔치'(9.4.~9.6., 청주 초정행궁)는 역사적 공간에서 연희와 놀이가 어우러진 마당극의 흥겨움을 선보인다.

'동래민속예술축제'(9.19.~9.20., 부산민속예술관 놀이마당 및 송유당, 금강공원 일대)는 동래야류, 동래학춤 등 지역 무형문화유산을 현장에서 만날 수 있는 전통예술 축제다. 공연과 체험 프로그램이 함께 운영해 아이들에게는 살아 있는 전통문화 교육의 장이 된다.

◆본 축제 전 미리 즐기는 '프리뷰 위크 시즌2'

어떤 축제를 선택해야 할지 고민된다면, 주요 프로그램을 미리 만나볼 수 있는 자리가 마련된다. 오는 7월 25일부터 26일까지 서울 대학로 아르코예술극장 소극장, 스튜디오 다락, 마로니에공원 일대에서 '프리뷰 위크 시즌2'가 열린다.

지난 시즌1에 이어 열리는 이번 프리뷰 위크 시즌2는 참여 축제들의 주요 프로그램을 선보이는 쇼케이스와 워크숍, 체험 프로그램이 운영된다. 실내 쇼케이스에서는 '춘천공연예술제'의 무용 신작, '1번출구 연극제'의 청춘 라디오, '춤&판 고무신춤축제'의 전통춤 무대가 펼쳐진다.

특히 '한국을 빛내는 해외무용스타 초청공연'의 갈라 무대도 사전 공개된다. 포르투갈 보르치스 댄스 컴퍼니(Vortice Dance Company)의 공연을 비롯해, 독일 드레스덴 젬퍼오퍼 발레단 소속 정서현이 선보이는 재독 안무가 허용순의 세계초연 신작과 인기 레퍼토리, 양종예의 일본 부토 무대까지 만날 수 있다.

야외 마로니에공원 무대에서는 '동래민속예술축제'의 동래지신밟기와 '대한민국마당극축제'의 마당극 쇼케이스가 열린다. 전석 무료로 운영되며, 네이버 사전 예약을 통해 참여할 수 있다.

jyyang@newspim.com