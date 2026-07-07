현대제철, WRC 그리스 랠리서 유럽 고객사와 간담회

AI 핵심 요약beta
- 현대제철이 7일 WRC 그리스 랠리 기간 유럽 고객사 초청 간담회를 열었다.
- 자동차강판 공급 안정성과 EU 철강 TRQ·CBAM 대응 및 탄소정보 관리 체계를 설명했다.
- 전기로-고로 복합 프로세스 기반 탄소저감강판과 고부가 자동차강판 경쟁력을 강조했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대제철이 WRC(World Rally Championship) 그리스 랠리 기간 중 유럽 주요 고객사를 초청해 간담회를 열었다고 7일 밝혔다.
이번 행사에서 현대제철은 자동차강판 공급 안정성과 7월부터 적용되는 유럽연합(EU)의 철강 TRQ(Tariff Rate Quota) 대응 방안을 설명했다. 회사는 글로벌 통상 규제 속에서도 고객사의 주요 물량을 우선 배정해 공급을 보장하겠다고 밝혔다.
올해 본격화된 탄소국경조정제도(CBAM)에 대해서도 현대제철의 탄소정보 관리 체계를 소개했다. 완성차 업계가 요구하는 탄소 배출 정보를 제공할 수 있는 대응 체계를 갖춘 것으로 알려졌다.
현대제철은 '전기로-고로 복합 프로세스'를 통한 탄소저감강판 양산 체제를 강조했다. 이 제품은 자사 고로재 기준 대비 20% 이상 탄소배출이 저감됐다. 아울러 3세대 자동차강판 등 고부가가치 강종의 우수성도 알렸다.
현대제철 관계자는 "글로벌 기술 경쟁력과 통상 규제 대응 역량을 알리고 고객사와의 파트너십을 강화하는 자리였다"며 "앞으로 주요 글로벌 시장에서 고객과의 접점을 지속적으로 확대할 계획"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com