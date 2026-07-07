씨싸이트, 인도네시아 공장 가동률 상승

AI 핵심 요약beta
- 씨싸이트가 7일 인도네시아 공장 가동률을 150% 높였다.
- 올해 2분기까지 Gap Old Navy 주문 확대로 생산을 늘렸다.
- QC 강화로 골드 등급을 유지하며 추가 수주에 대응했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 니트 의류 OEM 제조 전문기업 씨싸이트가 인도네시아 공장의 가동률을 지난해 대비 150% 끌어올렸다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 주요 고객사의 주문 증가에 따라 올해 2분기까지 인도네시아 법인의 생산라인을 확대 가동하고 있다. 특히 핵심 파트너인 Gap Inc.의 Old Navy 브랜드 주문 확대와 라이선스 오더 신장이 생산량 증가를 견인하고 있다.
씨싸이트의 인도네시아 공장은 숙련된 현지 인력과 대규모 생산 인프라를 갖춘 글로벌 패션 브랜드의 대량 주문에 신속하게 대응할 수 있는 역량을 보유하고 있다. 한국 본사의 체계적인 디자인·생산·품질관리(QC) 시스템과 현지 생산 역량을 결합해 높은 품질과 납기 준수율을 동시에 확보했다.
회사의 품질 관리 역량은 객관적 수치로도 입증된다. 인도네시아와 과테말라 현지 법인에 QC 전담 조직을 운영하며 글로벌 기준을 충족하고 있다. Gap의 벤더 평가에서 최상위 등급인 '골드' 등급을 꾸준히 유지하고 있으며, 월별 평가에서도 전 세계 벤더 중 6위를 기록하고 있다.
의류 OEM 산업의 3분기는 통상 F/W(가을·겨울) 시즌 물량이 집중되는 최대 성수기다. 씨싸이트 관계자는 "인도네시아 생산기지는 글로벌 고객사의 수요 증가에 안정적으로 대응할 수 있는 핵심 생산거점"이라며 "생산 효율성과 품질 경쟁력을 바탕으로 주요 고객사의 추가 수주에 적극 대응하고 있다"고 말했다.
한편 씨싸이트는 인도네시아와 과테말라에 위치한 생산기지를 통해 Gap, Old Navy 등 글로벌 패션 브랜드에 니트 의류를 공급하고 있다.
nylee54@newspim.com