나홍진 신작 '호프', CGV 이동진의 '언택트톡' 29번째 작품 선정

AI 핵심 요약beta
- CGV가 11일과 12일 나홍진의 영화 '호프'를
- 이동진의 언택트톡 29번째 상영작으로 선보인다.
- 본편 상영 뒤 105분 대담 영상과 한정판 엽서를 제공하며
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 나홍진 감독의 신작 '호프'를 '이동진의 언택트톡' 29번째 상영작으로 확정하고 오는 11일과 12일 양일간 관객과 만난다.
7일 CGV에 따르면 이번 언택트톡은 올해 첫 번째 라인업이다. 2021년 '아네트'를 시작으로 총 28편의 작품을 다룬 CGV의 대표 비대면 시네마톡 프로그램으로 이동진 평론가의 밀도 높은 해설이 관객들로부터 호평받고 있다.
오는 15일 정식 개봉하는 '호프'는 비무장지대 인근 호포항을 배경으로 정체불명의 존재가 출현하며 벌어지는 기이한 사건을 다룬다. 나홍진 감독이 오랜 공을 들인 신작으로 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 초청되며 일찌감치 평단의 주목을 받았다.
이번 상영에서는 본편 종료 후 105분 분량의 특별 대담 영상이 단독 공개된다. 이동진 평론가의 심층 해설과 함께 나홍진 감독이 직접 밝히는 기획 의도, 촬영 현장의 뒷이야기 등이 풍성하게 담길 예정이다. 영화 상영 후 10분의 휴식 시간을 거쳐 대담이 진행된다.
이동진 평론가는 "기괴한 난장판 속에서 대담하게 질주하는, 영화 전체가 거대한 크레센도"라는 강렬한 한줄평을 남기며 작품에 대한 기대감을 끌어올렸다.
CGV는 관람객 전원에게 '호프' 언택트톡 한정판 엽서를 증정한다. 이번 프로그램은 CGV용산아이파크몰을 비롯해 전국 27개 지점에서 진행된다.
장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "'이동진의 언택트톡'은 작품을 새로운 시각으로 감상할 수 있도록 돕는 CGV의 대표 시네마톡 프로그램"이라며 "나홍진 감독이 직접 전하는 '호프'의 작품 세계와 연출 의도 및 제작 비하인드, 이동진 평론가의 해설을 통해 작품을 더욱 깊이 이해하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com