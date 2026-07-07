[글로벌 마켓 리포트 7월 7일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 6일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 155.84포인트(0.29%) 오른 5만3055.91에 마쳐 사상 최고치를 경신했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 54.19포인트(0.72%) 상승한 7537.43을 기록했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 288.49포인트(1.12%) 오른 2만6121.16으로 집계됐다.

이틀 연속 급락했던 반도체가 반등하고 인공지능(AI) 관련주가 강세를 보이며 전체 지수를 끌어올렸다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 이틀 연속 하락을 딛고 2.17% 반등했고, S&P500 정보기술 업종 지수도 1.34% 올랐다.

브로드컴은 애플과 맞춤형 칩을 개발·공급하는 계약을 2031년까지 연장하기로 하면서 3.73% 상승했다. AMD는 6.61% 올랐으며 마벨 테크놀로지도 1.62% 전진했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더. [사진=로이터 뉴스핌]

마이크로소프트(MS)는 전체 인력의 약 2.1%인 4800명을 감원한다고 밝힌 뒤 주가가 0.96% 내렸다. 그레이트힐캐피털의 토머스 헤이스 회장은 "시장은 MS가 설비투자(CapEx)를 감당하지 못하며 투자 대비 명확한 수익이 아직 없다고 보는 것"이라며 "설비투자를 줄이는 대신 인력을 줄이는 것이 부정적으로 받아들여졌다"고 진단했다.

투자자들은 곧 시작되는 실적 시즌에 높은 기대를 걸고 있다. LSEG에 따르면 애널리스트들은 2분기 S&P500 기업 순이익이 전년 대비 24% 늘고, 기술 업종 순이익은 약 65% 급증할 것으로 본다.

◆ 국제유가, 이란 전쟁 이전 수준으로

국제유가는 사우디아라비아가 공식판매가격(OSP)을 대폭 인하하고, 석유수출국기구(OPEC)와 비회원 산유국 협의체인 OPEC+ 가 8월부터 추가 증산을 결정한 데다, 호르무즈 해협을 통한 원유 수출도 점차 정상화되면서 이란 전쟁 이전 수준까지 내려왔다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 배럴당 68.55달러로 14센트(0.2%) 하락 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 9월물은 배럴당 71.99달러로 거래를 마치며 13센트(0.2%) 하락했다. 브렌트유는 지난 4월 말 배럴당 126달러를 넘어서며 4년 만의 최고치를 기록한 바 있다.

사우디아라비아는 8월 아시아향 대표 유종인 아라비안 라이트 원유의 공식판매가격(OSP)을 오만·두바이 평균 가격 대비 배럴당 1.50달러 낮게 책정했다. 이는 로이터가 관련 기록을 집계하기 시작한 2003년 이후 가장 큰 월간 가격 인하다.

OPEC+는 전날 회의에서 8월부터 하루 18만 8,000배럴씩 생산 목표를 추가 확대하기로 합의했다. 이는 이미 시행된 6월과 7월 증산에 이은 추가 조치다.

금값은 미국 달러 강세의 영향으로 2주 만의 최고치에서 소폭 후퇴했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 8월물 미국 금 선물은 온스당 4,167.50달러에 거래를 마치며 1% 상승했다. 현물 금 가격은 장중에는 6월 22일 이후 가장 높은 수준까지 상승하다가 한국시간 7일 3시 45분 기준 온스당 4,163.64달러로 0.3% 하락했다.

지난 1일(현지시간) 오만에서 바라본 호르무즈 해협 위 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 미 국채 수익률 보합권, 달러 약세

미국 국채 수익률은 보합권에서 움직였다. 지난주 발표된 부진한 미국 6월 고용지표로 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 후퇴한 영향이다.

이날 뉴욕 채권 시장에서 미국 2년물 국채 수익률은 4.129%, 10년물 국채 수익률은 4.486%를 기록했다. 10년물 수익률은 지난 3일 장중 4.5%를 웃돌며 6월 23일 이후 최고치를 기록했지만, 이후 발표된 6월 비농업부문 고용이 5만7000명 증가에 그치며 시장 분위기가 바뀌었다. 이는 로이터가 집계한 시장 예상치의 절반 수준이다.

금리선물 시장에서는 기대가 후퇴했다. 트레이더들은 9월 연방공개시장위원회(FOMC)까지 금리가 인상될 가능성을 56%로 반영했다. 이는 지난주 64%에서 낮아진 수준이다.

외환시장에서는 미 달러화가 숨 고르기에 들어간 반면 엔화는 여전히 약세를 이어갔다. 달러인덱스는 최근 100.86에서 거래됐으며, 지난주 기록했던 13개월 최고치에서는 다소 후퇴했다. 달러/엔은 162.07엔 안팎에서 거래되며 지난주 기록한 162.84엔보다는 다소 강해졌지만 여전히 1986년 이후 최저 수준 부근을 유지했다. 유로화는 달러 대비 0.08% 오른 1.144달러, 영국 파운드화는 0.33% 상승한 1.3396달러에 거래됐다.

◆ 유럽증시는 혼조...차익실현 매물 쏟아져

유럽 주요국의 증시는 혼조세로 마감했다. 지난주 범유럽 지수가 전고점을 잇따라 돌파한 가운데 차익 실현 매물이 쏟아져 나온 데 따른 것으로 분석됐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 2.27포인트(0.35%) 내린 650.50으로 장을 마쳤다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 27.26포인트(0.26%) 떨어진 1만651.77로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 28.20포인트(0.33%) 하락한 8479.87에 마감했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 38.58포인트(0.15%) 오른 2만5817.89로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 140.29포인트(0.27%) 상승한 5만2959.14로 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 168.60포인트(0.85%) 내린 1만9683.80에 마감했다.

유로존(유로화 사용 21개국)의 5월 소매판매는 전년 동기 대비 1.6% 증가해 시장 예상에 부합한 것으로 나타났다.

이지젯 여객기 [사진=로이터 뉴스핌]

주요 업종 중에서는 방산주가 1.33% 오르며 강세를 보였다. 우크라이나 전쟁이 장기화되는 가운데 지정학적 긴장이 지속될 것이라는 전망이 이 업종에 대한 투자심리를 지지했다.

개별 종목으로는 이지젯이 미국 투자회사 캐슬레이크(Castlelake)의 인수금액 상향 제안을 원칙적으로 수용했다는 소식에 9.28% 급등했다. 거래 규모는 약 55억 파운드(약 11조3000억원)에 달하는 것으로 알려졌다.

유럽 최대 항공기 제조업체인 에어버스(Airbus)는 1.58% 올랐다. 이 회사는 지난 6월에 항공기 89대 이상을 인도한 뒤 올해 내부 인도 목표를 900대로 설정한 것으로 알려졌다.

wonjc6@newspim.com