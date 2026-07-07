NH농협은행, K-푸드 글로벌 확산 위한 금융지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 6일 협회·기보와 협약을 맺었다.
- K-푸드 확산 위한 푸드테크 금융지원에 나섰다.
- 유망 기업 추천·보증·맞춤 금융을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 지난 6일 한국식품산업협회에서 한국식품산업협회와 기술보증기금과 함께 'K-푸드 글로벌 확산을 위한 푸드테크 기업 금융지원 업무협약'을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 K-푸드 산업의 글로벌 시장 경쟁력을 높이고, 우수 기술력을 가진 푸드테크 기업의 자금 조달 및 지속적인 성장을 지원하기 위해 시행됐다.
협약에 따라 한국식품산업협회는 성장 가능성이 있는 푸드테크 기업을 선정해 농협은행에 추천하고, 농협은행은 기술보증기금에 추천 기업을 안내한다. 기술보증기금은 추천 기업에게 기술보증을 제공하며, 농협은행은 다양한 금융 지원과 맞춤형 금융서비스를 제공할 계획이다. 세 기관은 금융과 보증을 연계한 지원체계를 바탕으로 협력GO 푸드테크 기업의 글로벌 시장 진출을 적극 도울 예정이다.
NH농협은행 기업금융부문 엄을용 부행장은 "K-푸드는 대한민국의 미래 성장산업으로 자리매김하고 있다"며 "농협은행은 식품산업과 밀접한 금융기관으로서 우수 푸드테크 기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 확대할 것"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com