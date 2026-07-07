'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 헐크와 빌런군단 맞서는 빅매치 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 7일 헐크와 빌런 군단 담은 스페셜 빅매치 포스터를 공개했다
- 포스터에는 스파이더맨과 헐크의 예측 불가 대결과 빌런 스콜피온·핸드의 강렬한 존재감이 담겼다
- 피터 파커가 브루스 배너를 찾은 뒤 헐크 폭주가 발생하며 새 위협 속 스파이더맨이 7월 29일 국내 선개봉한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 '스파이더맨'에게 새로운 변수가 될 '헐크'와 빌런 군단의 모습이 담긴 '스페셜 빅매치 포스터'를 공개했다.
공개된 '스페셜 빅매치 포스터'는 완벽한 대결 태세를 갖춘 '스파이더맨'을 비롯 '헐크'와 빌런 군단의 위협적인 비주얼로 시선을 사로잡는다.
먼저 포스터는 스크린에서 펼쳐질 '스파이더맨'과 '헐크'의 예측 불가한 만남을 예고해 전 세계 팬들의 가슴을 뛰게 한다. 여기에 예고편 곳곳에서 강렬한 존재감을 드러내며 '스파이더맨'의 숨통을 조인 빌런 '스콜피온'과 '핸드'의 모습도 담겨, 이들이 선보일 빅매치에 대한 궁금증을 더한다.
특히 '피터 파커'가 DNA 변이의 비밀을 찾기 위해 '브루스 배너' 박사를 찾아간 뒤, 알 수 없는 힘으로 인해 '헐크'로 변한 '브루스 배너'가 폭주하는 모습이 예고편에 공개된만큼, '스파이더맨'과 '헐크' 사이 어떠한 사건이 발생할지 호기심을 자아낸다.
영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터다. 오는 7월 29일 북미보다 빠르게 국내 개봉한다.
jyyang@newspim.com