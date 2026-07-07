부산박물관, 곤여전도 재조명 심포지엄…조선 후기 지식인 세계관 분석

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지식인 세계관 변화 곤여전도 역할

채색본 역사적 가치와 위상 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 조선 후기 지식인의 세계 인식을 바꾼 세계지도가 부산에서 학술적으로 재검토된다.

부산시립박물관 소속 부산박물관은 오는 11일 오후 1시 박물관 대강당에서 '부산박물관 소장 곤여전도의 재조명'을 주제로 학술심포지엄을 개최한다고 7일 밝혔다.

2026 학술심포지엄 부산박물관 소장 '곤여전도坤輿全圖의 재조명' 초청장[사진=부산시립박물관] 2026.07.07

부산박물관에 소장된 곤여전도는 1674년 중국 북경에서 간행된 목판본을 바탕으로 비단 위에 붓으로 옮겨 채색한 채색필사본이다. 조선 후기 국내에서 확인되는 곤여전도 채색필사본 가운데 가장 오래된 예로 평가되며 2012년 부산광역시 유형문화유산으로 지정됐다.

곤여전도는 벨기에 출신 예수회 선교사 페르디난드 페르비스트가 1674년 청나라 북경에서 제작한 서양식 세계지도다. 동반구와 서반구를 나누어 표현한 양반구형 지도 형식을 취하고 천문·자연 지리 관련 설명과 세계 각지 자연과 풍속에 대한 서술을 함께 담고 있다.

이 지도는 1860년 조선에서 다시 인쇄될 만큼 조선 후기 지식인 사회의 세계관 확대에 중요한 자료로 활용된 것으로 알려졌다.

부산박물관 측은 소장 곤여전도가 조선 후기 지식인의 세계 인식 형성에 기여한 자료이자 채색필사본의 현존 사례가 극히 드물다는 점에서 희귀성과 사료적 가치가 크다고 보고 있다. 이번 심포지엄은 이 자료를 단독 주제로 삼아 역사적·학술적 가치를 종합적으로 검토하는 첫 학술행사로 기획됐다.

행사는 1부 주제발표와 2부 종합토론으로 구성된다. 1부에서는 정인철 부산대학교 교수가 서양 지도학의 관점에서 곤여전도의 세계 인식을 설명하고 정대영 국립대구박물관 학예연구사가 목판본과 부산박물관 소장 곤여전도를 비교 검토한다.

이어 황정연 한국학중앙연구원 연구원이 조선 후기 채색필사본 곤여전도의 제작과 전승 과정을, 정제규 국가유산청 소속 연구자가 곤여전도의 서체를 주제로 발표한다.

2부 종합토론에서는 장상훈 국립민속박물관장이 좌장을 맡아 발표자와 토론자가 함께 부산박물관 소장 곤여전도의 역사적 가치와 위상을 논의한다. 자료의 제작 배경, 조선 사회에서의 수용 양상, 필사와 채색 과정의 특징 등이 토론의 주요 쟁점으로 다뤄질 예정이다.

ndh4000@newspim.com