허남준, 비스테이지 공식 팬 커뮤니티·멤버십 오픈…글로벌 팬 소통 본격화

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 허남준이 글로벌 팬덤 플랫폼 비스테이지(b.stage)를 통해 전 세계 팬들과의 소통에 나선다.

비스테이지는 허남준의 공식 팬 커뮤니티와 멤버십을 오픈하며 글로벌 팬 소통 지원에 나섰다고 밝혔다.

배우 허남준. [사진 = 뉴스핌DB]

허남준은 최근 최고 시청률 11.8%를 기록하며 종영한 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 주인공 차세계 역을 맡아 존재감을 입증했다. 폭넓은 연기 스펙트럼과 섬세한 로맨스 연기로 '대세 배우', '로코 장인'이라는 호평을 얻었으며, 한국기업평판연구소가 발표한 6월 라이징 스타 브랜드평판 1위에 오르는 등 높은 관심을 받고 있다.

이 같은 인기에 힘입어 소속사 에이치솔리드는 지난 22일 허남준의 공식 비스테이지를 열었다. 팬들은 하나의 플랫폼에서 공식 공지와 최신 소식을 가장 먼저 확인할 수 있으며, 커뮤니티와 멤버십, 다양한 콘텐츠를 함께 이용할 수 있다.

허남준 역시 커뮤니티 오픈 직후부터 비스테이지의 '스타 스토리' 기능을 통해 팬들과 직접 소통을 이어가고 있다. 그는 "안녕하세요, 허남준입니다. 제가 아직 서툴러서 어떻게 하는지 잘 모르지만 잘 해내볼게요"라고 첫인사를 건넨 데 이어, 촬영을 마친 늦은 밤에는 "문득 여러분 생각이 나서 들렀습니다. 날씨가 덥습니다. 항상 건강 잘 챙기세요!"라는 글을 남기며 팬들과 일상을 공유했다.

공식 멤버십은 지난 6일부터 상시 판매를 시작했다. 가입자에게는 디지털 회원 카드가 제공되며, 비스테이지 전용 콘텐츠와 게시물, 멤버십 전용 커뮤니티 이용 혜택이 주어진다. 향후 공식 이벤트 우선 참여 기회 등 멤버십 회원만을 위한 다양한 혜택도 순차적으로 공개될 예정이다.

비스테이지 관계자는 "허남준 배우가 전 세계 팬들과 만나는 공식 창구를 비스테이지 위에 마련했다"며 "커뮤니티부터 멤버십, 콘텐츠까지 하나로 연결된 팬 경험을 안정적으로 지원하고, 글로벌 팬덤과의 접점을 넓혀 나갈 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.

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