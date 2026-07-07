삼성전자, 2Q 영업익 89.4조…역대 최대 실적 새로 썼다

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매출 171조…전년 대비 129%↑

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 올해 2분기 영업이익 89조4000억원을 기록했다. 창사 이래 역대 최대 분기 실적으로, 직전 분기 영업이익 57조2300억원을 크게 웃돌았다. 매출도 171조원으로 종전 분기 최대 기록이었던 1분기 133조8700억원을 넘어섰다. 인공지능(AI) 메모리 호황에 힘입어 매출과 영업이익 모두 새 기록을 쓴 셈이다.

[AI 인포그래픽=김양섭 기자]

삼성전자는 연결 기준 올해 2분기 잠정실적으로 매출 171조원, 영업이익 89조4000억원을 기록했다고 7일 공시했다.

매출은 전기 대비 27.74%, 전년 동기 대비 129.31% 증가했다. 영업이익은 전기 대비 56.21%, 전년 동기 대비 1810.26% 급증했다.

이번 실적 개선은 AI 서버 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가와 가격 상승 효과가 반영된 결과로 풀이된다. D램과 낸드 평균판매가격(ASP)이 상승한 가운데 고대역폭메모리(HBM) 등 고부가 제품 판매 확대가 반도체 실적을 끌어올린 것으로 분석된다.

다만 이날 잠정실적에는 사업부문별 실적이 공개되지 않았다. 시장의 관심은 이달 말 확정실적 발표에서 공개될 디바이스솔루션(DS) 부문 수익성과 HBM 매출 기여도, 하반기 메모리 가격 흐름 등에 쏠릴 전망이다.

삼성전자는 이번 잠정실적에 대해 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 따라 추정한 결과라고 설명했다. 아직 결산이 종료되지 않은 가운데 투자자 편의를 돕기 위해 제공하는 수치다.

삼성전자는 2009년 7월부터 국내 기업 최초로 분기 실적 예상치를 제공해 왔다. 2010년에는 IFRS를 선적용하며 글로벌 스탠더드에 맞춘 정보 제공을 확대했다.

한편 삼성전자는 투자자들과의 소통 강화를 위해 경영 현황 등에 대한 문의사항을 사전에 접수하고, 실적발표 컨퍼런스콜에서 주주 관심도가 높은 사안에 대해 답변할 예정이다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB]

kji01@newspim.com