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[2026WC] 트럼프 전화 한 통에 '레드카드 유예'...세계 축구계 거센 비판

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  • 트럼프 외압 속 발로건 징계가 6일 유예됐다.
  • FIFA의 이례적 결정에 공정성 훼손 논란이 커졌다.
  • 벨기에와 유럽 축구계가 강하게 반발했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

클롭 감독 "진짜 미친 짓"...블라터 전 회장 "FIFA여, 어디로 가는가"
세계 축구팬 조롱·분노 쏟아내…벨기에축구협회, FIFA에 긴급 항소

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 월드컵 역사상 유례없는 '정치적 면죄부'로 시끄럽다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 외압으로 미국 대표팀 스트라이커 폴라린 발로건의 레드카드 징계가 유예되면서 전 세계 축구계가 발칵 뒤집혔다. 당장 7일 미국과 16강전을 앞둔 벨기에는 물론 유럽 전체가 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장을 향해 거센 비판을 쏟아내고 있다.

사태의 발단은 지난 2일 미국과 보스니아-헤르체고비나의 32강전이었다. 이 경기에서 퇴장당한 발로건은 규정상 벨기에와의 16강전에 출전할 수 없었다. 그러나 FIFA는 경기 직전 이례적으로 '징계 규정 27조'를 발동해 발로건의 출전정지 처분을 1년 유예했다. 발표 직후 트럼프 대통령이 인판티노 회장에게 직접 전화해 판정 재고를 요청했다는 미국 언론들의 보도가 쏟아졌다. 트럼프 역시 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "위대한 불의를 바로잡아준 FIFA에 감사하다"고 적어 외압 사실을 사실상 시인했다. 월드컵 무대에서 퇴장 선수의 징계가 번복된 것은 1962년 칠레 월드컵의 가린샤 이후 사실상 처음이다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=인판티노 FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 5일 미국 워싱턴 D.C. 존 F. 케네디 센터에서 열린 2026 FIFA 월드컵 조 추첨식 도중 셀카 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 자료사진] 2026.7.6 psoq1337@newspim.com

축구의 공정성이 무너지자 전 세계 축구 팬들은 조롱과 분노를 쏟아내고 있다. SNS에서는 발로건이 심판에게 주심의 레드카드 대신 트럼프 대통령의 사진을 '트럼프 카드'라며 들이미는 6초짜리 밈 영상이 수백만 회의 조회수를 기록하며 폭발적인 화제를 모았다. FIFA의 독립적인 결정이었다는 해명에도 불구하고 개최국 미국의 노골적인 정치적 영향력과 이에 굴복한 편파 행정에 대한 방증이라는 지적이다.

[워싱턴 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=인판티노 FIFA 회장과 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 12월 5일 미국 워싱턴 D.C. 존 F. 케네디 센터에서 열린 2026 FIFA 월드컵 조 추첨식 도중 셀카 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 자료사진] 2026.7.6 psoq1337@newspim.com

유럽 축구계 거물들도 일제히 포문을 열었다. 독일 대표팀 감독 내정자인 위르겐 클롭은 "진짜 트럼프와 인판티노가 합의했다면 미친 짓"이라며 "축구를 모르는 두 사람은 어떤 일에도 관여해선 안 된다"고 일갈했다. 제프 블라터 전 FIFA 회장 역시 "레드카드는 정치적 통화로 취소되는 게 아니다"라며 "FIFA여, 어디로 가는가"라고 강하게 비판했다. 인판티노 회장은 지난해 축구와 무관한 트럼프에게 'FIFA 평화상'을 수여하는 등 FIFA를 사조직화했다는 의혹을 받아왔다.

벨기에의 분노는 극에 달했다. 벨기에 사회당은 성명을 통해 "돈과 권력이 좌우하면 월드컵은 신뢰를 잃는다"며 "트럼프를 기쁘게 하려고 편법을 쓰다니 참담한 일"이라고 맹비난했다. 유럽의회 의원들 역시 정치적 압력에 굴복한 FIFA를 규탄하고 나섰다. 벨기에축구협회는 FIFA 항소위원회에 긴급 항소를 제기하며 법적 대응에 착수했다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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