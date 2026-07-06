"정말 하면 안 되는 행동…깊이 반성" 배재고 야구부, 광주일고 찾아 사과

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5·18 민주묘지도 합동 참배

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 고교야구 전국대회에서 스타벅스 구호로 파문을 일으킨 서울 배재고 야구부 학생 선수들이 6일 광주 제일고를 찾아 사과의 뜻을 전하고 '화해의 악수'를 나눴다.

6일 전남광주통합특별시교육청에 따르면 배재고 학생은 이날 오후 광주제일고 체육관에서 야구부 학생과 만나 '스타벅스 구호 응원'에 대해 사과했다.

이날 자리에는 이효준 배재고 교장과 정찬성 교감, 권오영 야구부 감독, 학부모 등 80여명이 참석했으며 참석자 소개, 사과문 낭독, 화해의 악수 순서로 진행됐다.

[전남광주=뉴스핌] 이건주 기자 = 5·18 조롱 응원으로 물의를 빚은 배재고등학교 교장이 6일 오후 전남광주 북구 광주제일고등학교를 찾아 광주제일고 야구부에게 사과문을 낭독하던 중 눈물을 보이고 있다. 2026.07.06 kunjoo@newspim.com

배재고 선수단은 사과문을 낭독하며 "정신적으로 큰 피해와 힘듦을 겪게 한 점, 같은 선수로서 정말 하면 안 되는 행동이었고 일어나면 안 되는 상황이었는데 많은 고통을 드렸다"고 말했다.

그러면서 "저희 선수들의 좋지 못한 발언, 행동으로 인해 정말 많은 분이 마음의 상처와 고통을 받고 계신다"며 "항상 마음속 깊이 반성하는 마음과 자세로 살아가겠다"고 약속했다.

권오영 야구부 감독도 자필 사과문 낭독을 통해 자신의 책임을 통감했다.

그는 "저희 야구부 학생 선수들의 지역 비하 응원은 무엇으로도 변명할 수 없는 잘못임을 인정하며 학생들을 잘 이끌고 가르쳐야 할 지도자로서 저의 책임이 가장 크기에 진심으로 사죄를 드린다"고 밝혔다.

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 제일고·서울 배재고 야구부 학생 선수들이 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 국립5·18민주묘지에서 참배하고 있다. 이날 방문에는 교장과 교직원, 학부모 등 80여명이 참석했다. 2026.07.06 bless4ya@newspim.com

이에 광주제일고 선수단은 "운동 경기에서 상대를 배려하고 존중하는 자세가 얼마나 중요한지 깨달았다"면서 "배재고 친구들뿐 아니라 우리도 경기 중 다른 팀 선수들에게 상처를 주지는 않았는지 돌아보게 됐다"고 화답했다.

배재고 선수단은 국립5·18민주묘지로 이동해 공동 참배하며 민주·인권·평화의 가치를 이어가겠다는 의지를 다지고 5·18추모관에서 영상을 시청했다. 이 자리에는 김대중 전남광주통합특별시교육감과 정근식 서울시교육감도 참석했다.

김대중 전남광주특별시교육감은 "배재고 학생들이 광주를 찾아 사과하고 광주제일고 학생들과 함께 참배하는 모습은 단순한 사과를 넘어 서로를 이해하고 존중하는 교육의 과정이며, 민주주의를 배우는 뜻깊은 실천이다"고 말했다.

이어 "오늘을 계기로 과거의 잘못을 돌아보고 서로를 이해하며 미래의 민주시민으로 성장하는 새출발을 하길 바란다"고 당부했다.

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