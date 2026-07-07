[씨네톡] 정신을 쏙 빼놓는 초현실적 추격 액션, '호프'

AI 핵심 요약beta
- 나홍진 감독이 7일 신작 호프로 칸식 연출을 선보였다
- 비무장지대 마을에 외계인이 나타나며 공포가 번졌다
- 황정민 조인성 정호연의 추격 액션이 몰입감을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 나홍진 감독의 신작 '호프'가 칸을 사로잡은 독보적인 연출로 올 여름 극장가를 사로잡는다. 관객들의 정신을 쏙 빼놓는 속도감과 초현실적인 설정, 독창적인 추격 액션이 묘미다.
영화 '호프'가 언론배급시사를 통해 국내에 공개됐다. 나홍진 감독이 무려 10년간 준비한 이 작품엔 오로지 '호프'에서만 볼 수 있는 영화적 매력이 담겼다.
'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석(황정민)'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 통신도 두절된 상황에 몇 안되는 출장소 인력은 노인들 뿐인 마을을 지키려 사투를 벌인다. 범석과 인척인 성기(조인성)를 비롯한 청년들은 놈들을 쫓아 산으로 가지만 절체절명의 위기에 처하게 된다.
영화가 시작되면서부터 마을에 나타난 괴물에 대한 긴장감과 호기심이 잔뜩 고조된다. 굉음을 내며 마을을 부수고 사람들을 해치는 존재를 쫓으며 다가갈수록 공포감은 커져간다. 범석이 느끼는 막막함과 두려움, 보고도 믿을 수 없는 광경과 체험은 고스란히 관객들에게 전이된다.
황정민은 범석 역으로 평소 그에게 익숙한, 타성에 젖은 경찰의 모습을 보여주면서도 이번 영화에선 또 새로운 면을 끄집어낸다. SF나 외계인이 등장하는 작품에서 황정민을 본 적이 없기에 그의 출연이 더욱 생경하면서도 반갑다. 범석이 위기상황에서도 마을 노인들과 어줍잖은 말장난을 하며 이러지도 저러지도 못하는 장면은 숨 쉴 틈 없는 시퀀스에 긴장감을 잠시 풀어준다.
하나의 목표를 갖고 내달리는 성애, 성기의 캐릭터도 인상적이다. 성기는 호기심과 돈에 이끌려 산으로 향하지만 총 한 자루로 상대하기엔 버거운 상대임을 깨닫는다. 나무가 빼곡히 심긴 숲 속에서 외계인과 대치하는 장면은 이질감이 말로 할 수 없을 정도다. 성애 역의 정호연도 등장부터 남다른 에너지로 신을 장악한다.
갑자기 나타나 마을을 초토화시키고 사람을 죽인 존재가 외계인이라니. 보고도 믿기 어려운 설정과 상상을 뛰어넘는 외계인의 비주얼에 관객들은 영화 속 인물들처럼 입을 다물지 못한다. 게다가 사람들이 외계의 존재를 상상하며 두려워하는 요소들을 모두 갖추고 있어 더욱 끔찍하고 대치하는 모든 순간이 공포스럽기 그지없다.
영화가 중후반부에 이르면서, 몰아치는 속도감과 아찔한 추격전이 주는 매력이 정점에 달한다. 동시에 외계인이 마을을 공격한 이유도 드러난다. 공포, 의아함, 예감, 추측과 공감까지 알 수 없는 존재를 대하는 태도가 개릭터마다 조금씩 변화를 겪지만 영화는 별 수 없이 끝을 향해 달려간다.
어쨌든 감독은 한국적 배경과 색채를 바탕으로 어디서도 볼 수 없는 추격 액션을 만들어내는 데 성공했다. 다만 그 성취는 다소 황당한 결말에 가려진다. 무지가 빚어낸 불행의 씨앗이 온 우주의 비극이 돼버린다는 초기 시놉시스를 감안하고 본다면, 영화 속에서 끝까지 내달리는 이들만이 우리의 유일한 희망이다.
jyyang@newspim.com