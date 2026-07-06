경기도의회 국민의힘 신임 대표단 공식 행보...현충탑 참배로 시동

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 국민의힘 제12대 대표단이 6일 현충탑을 참배하며 공식 활동을 시작했다.
- 신임 대표단 전원이 참석해 순국선열과 호국영령의 희생을 기리고 도민·민생 중심 의정 활동을 다짐했다.
- 방성환 대표의원은 소통·협치 기반 민생 의회 구현과 추진력·실행력으로 도민에게 신뢰받는 정당이 되겠다고 밝혔다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 국민의힘 제12대 신임 대표단은 6일 현충탑을 참배하며 공식적인 활동에 돌입했다고 밝혔다.
국민의힘에 따르면 이날 참배 행사에는 방성환 대표의원(성남5)을 비롯해 이오수 운영수석부대표(수원9), 이혜원 정책수석부대표(양평2), 윤종영 정책위원장(연천), 김선희 수석대변인(용인6), 김현석 교육수석(과천), 정용한 정무수석(성남8), 오남석 기획수석(비례) 등 신임 대표단 전원이 참석했다.
대표단은 헌화와 분향을 하며 순국선열과 호국영령의 희생을 기리는 한편 오직 '도민'과 '민생'을 위한 의정 활동을 펼쳐나가겠다는 의지를 결연히 다졌다.
방성환 대표의원은 참배를 마친 후 "제12대 경기도의회가 소통과 협치에 기반한 '민생 의회'로서 제 역할을 다할 수 있도록 국민의힘이 앞장서서 최선의 노력을 기울이겠다"고 포부를 밝혔다.
이어 "나라를 위해 신명을 바치신 분들의 숭고한 가치를 깊이 새기며 그분들의 희생이 헛되지 않도록 소속 의원 모두가 한마음 한뜻으로 의지를 모을 것"이라며 "추진력과 실행력을 두루 갖추어 도민에게 신뢰받는 정당으로 거듭나겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com