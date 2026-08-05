[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 서강대 수시등급·지원전략

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김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

서강대는 2027학년도 대입 수시모집에서 전체 모집인원의 58.2%인 1,044명을 선발하며, 정시에서는 40.0%인 718명을 선발한다.

수시에서는 '학생부교과전형(지역균형)' 180명, '학생부종합전형(일반Ⅰ)' 494명, '학생부종합전형(일반Ⅱ)' 74명, '학생부종합전형(기회균형)' 85명, '학생부종합전형(서강가치)' 34명, '학생부종합전형(특성화고교졸업자)' 6명, '논술전형(일반)' 171명 등 1,044명을 각각 선발한다.

올해 입시의 가장 큰 변화는 학생부종합전형(일반)의 분리이다.

기존 '학생부종합(일반)' 전형이 '일반'과 '일반 II'로 나뉘어, '일반'은 개별 학부·학과 단위로, '일반 II'는 인문학기반자유전공학부, SCIENCE기반자유전공학부, AI기반자유전공학부 등 자유전공학부를 중심으로 학생을 선발한다.

수능 최저학력기준을 적용하는 학생부교과(지역균형)와 논술(일반) 전형은 전 계열에서 수능 선택과목 제한 없이 응시할 수 있도록 하여 지원자의 선택권을 넓혔다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 서강대 수시등급 및 지원전략

1. 학생부교과전형 '지역균형'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부교과(지역균형) 전형은 180명을 선발하며, 국내 고교 졸업(예정)자 중 4개 학기 이상의 교과 성적을 취득하고 학교장 추천을 받은 자가 지원할 수 있다. 고교별 추천 인원은 최대 20명이다. 전형 방법은 '학생부교과 100%'이며, 등급이 산출되는 과목 90%와 성취도가 반영되는 과목 10%를 합산하여 반영한다. 수능 최저학력기준은 '국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 4개 영역 중 3개 영역 각 3등급 이내, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

'학생부교과(지역균형), 학생부종합(일반Ⅰ), 학생부종합(일반Ⅱ), 학생부종합(기회균형), 학생부종합(서강가치), 학생부종합(특성화고교졸업자), 논술(일반)' 지원자격을 충족하는 범위 내에서 전형 간 복수지원 가능하며, 단, 하나의 전형에서는 하나의 모집(접수)단위에만 지원 가능하다. 수능최저학력기준은 '학생부교과(지역균형), 논술(일반)'만 있고, 나머지 모든 전형은 없어서 수능이 약한 학생들은 적극 공략하는 것이 좋다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(사회과학부) 1.40~(지식융합미디어학부) 1.65등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(생명과학과) 1.25~(컴퓨터공학과) 1.96등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'사회과학부 1.40등급, 경제학과 1.55등급, 영문학부 1.58등급, 인문학부 1.59등급, 경영학부 1.60등급, 중국문화학과 1.64등급, 유럽문화학과 1.65등급, 지식융합미디어학부 1.65등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'수학과 1.63등급, 생명과학과 1.25등급, 화공생명공학과 1.32등급, 전자공학과 1.37등급, 기계공학과 1.41등급, 물리학과 1.53등급, 화학과 1.53등급, 컴퓨터공학과 1.96등급'이었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험 6월 모의고사가 열린 4일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 3학년 학생들이 OMR카드에 마킹을 하고 있다. 2025.06.04 photo@newspim.com

2. 학생부종합전형 '일반(I/II)'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

학생부종합전형은 '일반'(494명)과 '일반 II'(74명)로 나뉘며, 고교 졸업(예정)자 또는 동등 학력 소지자라면 누구나 지원 가능하다. 별도의 면접 없이 '서류평가 100%'로 선발하며, 수능 최저학력기준은 적용하지 않는다.

(2) 전형의 핵심 전략

수능 최저학력기준이 없고 학생부만 가지고 반영하는 전형으로 학생부 관리를 잘 한 학생들은 적극적으로 공략하는 것이 좋다.

(3) 2026학년도 합격자 70% 컷 분석

'인문계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(정치외교학과) 1.84~(사학과) 3.86등급'이었고, '자연계' '2026학년도 합격자 70% Cut 내신성적'은 '(SCIENCE기반자유전공학부) 1.85~(기계공학과/반도체공학과) 3.37등급'이었다.

① 인문계열 주요 학과 (70% Cut)

'정치외교학과 1.84등급, 심리학과 1.95등급, 미디어&엔터테인먼트학과 2.16등급, 인문학기반자유전공학부 2.38등급, 사회학과 2.42등급, 아트&테크놀로지학과 2.53등급, 신문방송학과 2.90등급, 중국문화학과 3.03등급, 국어국문학과 3.07등급, 종교학과 3.23등급, 유럽문화학과 3.23등급, 경제학과 3.33등급, 경영학부 3.34등급, 영문학부 3.43등급, 글로벌한국학부 3.50등급, 철학과 3.57등급, 게페르트국제학부 3.63등급, 사학과 3.86등급'이었다.

② 자연계열 주요 학과 (70% Cut)

'SCIENCE기반자유전공학부 1.85등급, 수학과 1.92등급, 인공지능학과 2.05등급, 화공생명공학과 2.69등급, 컴퓨터공학과 2.81등급, 시스템반도체공학과 3.08등급, AI기반자유전공학부 3.09등급, 생명과학과 3.10등급, 화학과 3.13등급, 전자공학과 3.13등급, 물리학과 3.19등급, 기계공학과 3.37등급, 반도체공학과 3.37등급'이었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 광진구 광남고등학교에서 수험생들이 시험 시작을 기다리고 있다. 2025.11.13 photo@newspim.com

3. 논술전형 '일반'

(1) 전형 개요 및 지원 자격

논술(일반) 전형은 171명을 선발하며, 고교 졸업(예정)자 또는 동등 학력 소지자가 지원 가능하다. 선발 방식은 '논술 100%'이며, 수능 최저학력기준은 '국어, 수학, 영어, 탐구(1과목) 4개 영역 중 3개 영역 등급 합 7 이내, 한국사 4등급 이내'이다.

(2) 전형의 핵심 전략

논술 시험은 11월 21일(토) 자연계열(수학과, 전자공학과 등), 11월 22일(일) 인문계열(인문학부, 경영학부 등)로 나뉘어 진행된다. 시험 시간은 100분이며, 인문/사회과학 관련 제시문을 활용하는 통합교과형 논술과 수리 관련 제시문을 활용하는 수리형 논술로 나뉜다.

4. 올해 서강대 지원전략

'학생부교과(지역균형) 전형'은 우수한 내신 성적을 바탕으로 수능 최저학력기준을 충족할 수 있는 학생에게 유리하다. 내신 1등급 중후반대의 성적을 유지하고 있다면 적극적으로 고려해야 할 전형이다. '학생부종합전형'은 성적의 폭이 넓게 형성되므로, 학생부 내의 학업 역량과 공동체 역량, 성장 가능성을 종합적으로 증명할 수 있는 학생에게 적합하다. 특히 수능 최저학력기준이 없으므로 내신이 다소 낮더라도 학생부 관리가 우수한 학생이라면 자유전공학부가 포함된 '일반 II'를 포함하여 전략적으로 지원할 필요가 있다. '논술전형'은 학생부 반영 비율 없이 오직 논술 실력으로 합격자를 결정하므로, 서강대 논술 고유의 출제 경향을 철저히 분석하고 준비해야 한다. 수능 최저학력기준을 충족하는 것이 합격의 첫 번째 관문임을 명심하고, 고사 일정에 맞춰 반복적인 실전 연습을 수행해야 한다.