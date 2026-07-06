관악구, 2027학년도 수시전략 설명회…12개 대학 입학사정관 강연

1:1 수시입시컨설팅·대입면접컨설팅 연계

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 고등학생과 예비 수험생, 학부모의 입시 불안 해소를 위해 오는 8월 5일부터 3일간 관악구청 대강당에서 '2027학년도 수시전략 릴레이 대입설명회'를 연다고 6일 밝혔다.

관악구는 대입설명회에 수도권 소재 9개 대학과 거점국립대 3개교 등 총 12개 대학의 입학사정관을 초청한다. 대학 홍보 담당자가 아닌 각 대학의 입학전형을 가장 가까이에서 다루는 입학사정관이 직접 강연자로 나선다는 점을 차별점으로 꼽았다.

2027학년도 수시전략 릴레이 대입설명회 [포스터=관악구]

대학별로 50분간 진행되는 릴레이 강연에서는 9월 대입 수시전형을 대비해 수험생들이 자신에게 맞는 전략을 수립할 수 있도록 ▲2027학년도 수시전형별 지원 전략 ▲전형별 합격사례 ▲대학이 원하는 인재상 ▲질의응답 등 수험생이 실질적으로 필요로 하는 정보를 집중적으로 제공한다. 또 수도권·거점국립대 등 12개 대학의 최신 입시 데이터를 표준화된 양식으로 받을 수 있다.

릴레이 대입설명회는 운영기간 동안 매일 4회씩 진행되며, 매일 400명씩 총 1200명을 모집한다. 3일간 진행되는 설명회는 기간 내 중복 참여가 가능하며, 참여를 원하는 학생과 학부모는 이날부터 관악진로직업체험지원센터 홈페이지와 홍보 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

관악구는 설명회 이후에도 관악진로직업체험지원센터를 통해 2027학년도 대입 수시 지원 프로그램을 이어간다. 센터는 8월 말부터 9월 초까지 수험생을 대상으로 '1:1 수시입시컨설팅'을 운영하고, 9월부터 10월까지 매주 토요일에는 '대입면접컨설팅'을 운영해 원서 지원부터 면접 준비까지 단계별 맞춤 지원을 제공할 예정이다.

박준희 구청장은 "정보가 넘쳐나는 시대일수록 정확하고 검증된 최신 입시 정보가 중요하다"며 "이번 설명회가 수험생과 학부모들이 대입 방향을 명확히 세우고 9월 원서 접수 시 자신 있게 임하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다"고 전했다.

kh99@newspim.com