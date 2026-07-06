도공 부산경남본부, 진주권역 휴게소 시니어 일자리 모델 구축

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어르신 일자리 선택지 확대·인력 지원

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 고속도로 휴게소 구인난과 지역 노인 일자리 편중 문제를 동시에 해소하기 위한 시니어 맞춤형 일자리 모델이 진주권역에서 추진된다.

한국도로공사 부산경남본부는 6일 진주노인일자리창출지원센터에서 지역 어르신의 사회활동 지원과 휴게시설 인력난 완화를 내용으로 한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

한국도로공사 부산경남본부가 6일 진주노인일자리창출지원센터 2층 대회의실에서 협약식 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽터 심형진 진주(부산)휴게소장, 이영환 진주노인일자리창출지원센터장, 조희수 한국도로공사 부산경남본부 관리처장, 최봉원 문산(순천)휴게소장[사진=한국도로공사 부산경남본부] 2026.07.06

휴게소는 도심과 떨어진 입지 특성으로 접근성이 낮아 인력 수급에 어려움을 겪어 왔다. 지역사회에서는 어르신 일자리가 공공근로 등 일부 분야에 집중돼 선택지가 제한적이라는 지적이 이어졌다.

이번 협약은 '휴게시설 맞춤형 시니어 일자리 인턴십' 사업을 통해 휴게소 인근 거주 어르신에게 적합한 일자리를 발굴하고 이를 노인 일자리 창출로 연결하는 선순환 구조를 마련하는 데 목적을 뒀다.

협약에는 한국도로공사 부산경남본부, 진주노인일자리창출지원센터, 문산휴게소(순천방향), 진주휴게소(부산방향)가 참여했다. 기관들은 실버세대 특성을 고려한 일자리 발굴과 채용 정보 제공, 휴게시설 운영에 적합한 인력 추천, 멘토링·교육 등 취업 연계 지원에 공동으로 나서기로 했다.

부산경남본부는 진주권역을 시작으로 부산·경남 지역 휴게소 인근 노인일자리창출지원센터의 매칭 역량과 휴게소 운영사의 인력 운영 시스템을 연계해 어르신에게 적합한 일자리를 지속적으로 보급한다는 계획이다.

권우원 본부장은 "지역 어르신의 경험과 역량이 고속도로 휴게소에서 새로운 역할로 이어지기를 바란다"며 "휴게소가 지역사회와 함께 성장하고 세대가 함께 일하는 장으로 자리 잡도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com