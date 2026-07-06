천호성 교육감 "단 한 명의 아이도 포기하지 않는 전북교육 만들겠다"

학령인구 감소·기초학력 저하 등 교육 현안 극복 의지

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북특별자치도교육감은 6일 취임 후 첫 직원조회에서 "전북교육의 변화와 혁신을 위한 새로운 출발을 선언"하며 전 직원과 함께 전북교육의 새 역사를 만들어가자고 강조했다.

이날 도교육청 창조나래 시청각실에서 열린 7월 직원조회에는 전 직원이 참석해 신임 교육감의 교육철학과 비전을 공유했다.

천호성 교육감이 취임 후 첫 직원조회를 열고 새로운 출발을 선언했다[사진=전북자치도교육청] 2026.07.06 lbs0964@newspim.com

천 교육감은 "전쟁 같은 선거를 끝내고 이 자리에 섰다. 아직은 낯선 자리와 시간이지만 모든 직원의 생각과 뜻, 의지를 모으면 전북교육은 완전히 달라질 것"이라며 "전북교육이 처한 상황은 녹록지 않지만 우리의 도전 끝에 아이들의 삶과 지역의 미래가 있다는 마음으로 함께 힘을 모아가자"고 말했다.

이어 전북교육 혁신을 위한 '쇄빙선'의 역할도 강조했다. 천 교육감은 "학령인구 급감과 교육 수준 불균형, 소규모 학교 증가, 기초학력 저하 등 전북교육이 직면한 위기는 하루아침에 생긴 것이 아니며 이를 단번에 해결할 비책도 없다"며 "얼음을 헤치고 나아가는 쇄빙선처럼 낡고 어두운 관행을 깨고 새로운 길을 여는 역할을 하겠다"고 역설했다.

천 교육감은 "단 한 명의 아이도 포기하지 않는 전북교육을 위해 함께 도전하고 역전하자"며 "따뜻한 생각과 진취적인 마음, 도전하는 실천이 더해진다면 4년 뒤 전북교육은 새로운 역사를 쓰게 될 것"이라고 더했다.

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