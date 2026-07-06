최정호 익산시장, 현장행정 본격화…수해예방 점검·칸막이 행정 혁신 주문

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장이 6일 현장 소통의 날과 확대간부회의를 열어 시민 중심 행정과 부서 협업 강화를 주문했다.
- 집중호우 대비 낭산면·망성면 수해 예방 현장을 점검하고 위험 요인 개선과 중장기 대책 마련을 지시했다.
- 국가예산 확보와 칸막이 제거를 통한 협업을 강조하며 시민이 체감하는 익산 대전환 실현에 역량을 집중하겠다고 밝혔다.
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첫 확대간부회의 개최…국가예산 확보·부서 협업 강화 통한 성과 창출 강조
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 민선 9기 첫 현장 소통의 날을 운영하고 확대간부회의를 주재하며 시민 중심 현장행정과 부서 간 협업 강화를 주문했다고 6일 밝혔다.
최 시장은 이날 낭산면 산북천 개선복구 사업 현장과 망성면 화산지구 배수개선 사업 현장을 잇달아 방문해 공사 추진 상황과 배수펌프 운영, 안전관리 실태 등을 점검했다.
또 주민들과 만나 집중호우에 대비한 위험 요인과 대피체계 등을 점검하고 현장에서 확인된 배수로 정비 등 긴급 조치가 가능한 사항은 즉시 개선하고 중장기 과제는 보완 대책을 마련하도록 지시했다.
앞서 최 시장은 '걸어서 시민 속으로, 현장 소통의 날' 운영계획을 취임 후 1호 결재로 추진하며 주요 사업장과 민원 현장을 직접 찾아 시민 의견을 듣는 현장행정을 예고한 바 있다.
이날 오전 열린 민선 9기 첫 확대간부회의에서는 국가예산 확보 전략과 부서 간 협업이 필요한 주요 사업 추진 방안이 논의됐다.
최 시장은 복합 사업은 칸막이 행정을 과감히 없애고 긴밀한 소통과 명확한 역할 분담을 통해 추진 속도를 높여야 한다고 강조했다. 또 적극행정을 바탕으로 성과를 직원들과 함께 나누는 신뢰행정을 실천해 달라고 당부했다.
익산시는 중앙부처 예산 심의 동향을 면밀히 분석하고 주요 현안 사업이 내년도 정부예산에 반영될 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.
최정호 시장은 "현장은 시정의 출발점"이라며 "시민이 변화를 체감할 수 있는 투명하고 상식적인 익산 대전환을 실현하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.
bs0964@newspim.com