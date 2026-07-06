최정호 익산시장, 현장행정 본격화…수해예방 점검·칸막이 행정 혁신 주문

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첫 현장 소통의 날 운영…낭산 산북천·망성 화산지구 집중호우 대비 점검

첫 확대간부회의 개최…국가예산 확보·부서 협업 강화 통한 성과 창출 강조

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 민선 9기 첫 현장 소통의 날을 운영하고 확대간부회의를 주재하며 시민 중심 현장행정과 부서 간 협업 강화를 주문했다고 6일 밝혔다.

최 시장은 이날 낭산면 산북천 개선복구 사업 현장과 망성면 화산지구 배수개선 사업 현장을 잇달아 방문해 공사 추진 상황과 배수펌프 운영, 안전관리 실태 등을 점검했다.

최정호 익산시장이 6일 현장행정에 나서 수해예방을 점검하고 있다.[사진=익산시]2026.07.06 lbs0964@newspim.com

또 주민들과 만나 집중호우에 대비한 위험 요인과 대피체계 등을 점검하고 현장에서 확인된 배수로 정비 등 긴급 조치가 가능한 사항은 즉시 개선하고 중장기 과제는 보완 대책을 마련하도록 지시했다.

앞서 최 시장은 '걸어서 시민 속으로, 현장 소통의 날' 운영계획을 취임 후 1호 결재로 추진하며 주요 사업장과 민원 현장을 직접 찾아 시민 의견을 듣는 현장행정을 예고한 바 있다.

이날 오전 열린 민선 9기 첫 확대간부회의에서는 국가예산 확보 전략과 부서 간 협업이 필요한 주요 사업 추진 방안이 논의됐다.

최 시장은 복합 사업은 칸막이 행정을 과감히 없애고 긴밀한 소통과 명확한 역할 분담을 통해 추진 속도를 높여야 한다고 강조했다. 또 적극행정을 바탕으로 성과를 직원들과 함께 나누는 신뢰행정을 실천해 달라고 당부했다.

익산시는 중앙부처 예산 심의 동향을 면밀히 분석하고 주요 현안 사업이 내년도 정부예산에 반영될 수 있도록 행정력을 집중할 방침이다.

최정호 시장은 "현장은 시정의 출발점"이라며 "시민이 변화를 체감할 수 있는 투명하고 상식적인 익산 대전환을 실현하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

bs0964@newspim.com