제10대 완주군의회 개원…군민 중심 책임의정·정책의회 4년 출범

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개원식서 경제·복지·자치·균형·정책 중심 5대 의정 방향 제시

성중기 의장 "군민 뜻 담는 의회 구현"…견제와 협력 통한 책임의정 강조

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 제10대 완주군의회 6일 개원식을 열고 군민 중심의 책임 있는 의정활동을 시작했다고 밝혔다.

이날 본회의장에서 열린 개원식에는 유희태 완주군수를 비롯 기관·사회단체장, 역대 의원, 군민 등이 참석해 새로운 4년 의정의 출발을 함께했다.

제10대 완주군의회 개원[사진=완주군의회]2026.07.06 lbs0964@newspim.com

성중기 의장은 개원사를 통해 "군민의 관점에서 현안을 살피고 군민의 뜻을 의정에 충실히 담아내겠다"며 "제10대 의회는 완주의 정체성을 지키고 군민의 기대에 부응하는 책임 있는 의회를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이어 집행부와 협력할 부분은 적극 협력하되 군민의 뜻에 어긋나는 행정과 예산 낭비에 대해서는 원칙에 따라 견제와 감시 역할을 충실히 수행하겠다고 강조했다.

성 의장은 앞으로의 의정 방향으로 민생과 미래를 위한 경제 의회, 주민 삶에 밀착한 복지 의회, 군민 우선의 자치 의회, 생산적 균형 의회, 대안을 제시하는 정책 의회 등 5대 의정 목표를 제시했다.

또 "의회의 문을 항상 열어두는 데 그치지 않고 군민 곁으로 먼저 다가가는 현장 중심 의정을 펼치겠다"며 "군민이 체감하는 변화를 만드는 행동하는 의회가 되겠다"고 말했다.

제10대 완주군의회는 앞으로 4년간 군민과의 소통을 바탕으로 책임 있는 견제와 생산적인 입법활동을 통해 지역 발전과 군민 행복 증진에 힘쓸 계획이다.

lbs0964@newspim.com