경남도, 첨단산업 추진단 가동…투자·조직 혁신 병행

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신속한 행정 지원·인프라 구축 쟁점

투자 지원으로 지역경제 성과 창출

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 대규모 기업 투자에 맞춰 첨단산업 전담체계를 가동하고 민선 9기 도정 비전 실현을 위한 행정·조직 혁신 로드맵 마련에 나섰다.

도는 6일 박완수 도지사 주재로 민선 9기 출범 이후 첫 확대간부회의를 열고, 기업 투자 지원 강화와 도정·조직 혁신 추진 방향을 논의했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 6일 오전 도청에서 민선 9기 출범 이후 첫 확대간부회의를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.07.06

이날 회의에서 박 지사는 대규모 투자사업이 실제 지역경제 성과로 이어지기 위해서는 신속한 행정 지원과 기반시설 확충이 병행돼야 한다고 강조했다.

기업 수요에 맞는 산업 인프라가 적기에 구축되지 않을 경우 투자 지연으로 이어질 수 있다고 보고 행정부지사와 산업국장을 중심으로 '첨단산업 추진단'을 구성해 사업별 진행 상황을 체계적으로 관리하도록 지시했다.

도는 최근 발표된 주요 투자사업에 대한 후속 대응도 구체화할 방침이다. 창원에는 한화의 우주·국방 인공지능(AI) 센터와 데이터센터 구축이 추진되고 있으며 현대자동차그룹은 부품 제조 클러스터 조성을 검토 중이다.

거제에서는 삼성중공업의 조선·해양플랜트 분야 투자 계획이 진행되고 있어 도는 관련 인허가와 기반시설 지원을 통해 사업 추진 속도를 높인다는 계획이다.

남해안을 중심으로 한 우주항공 산업 육성도 주요 과제로 제시됐다. 도는 정부의 '남해안 우주항공 벨트' 조성과 연계해 사천 지역 민간 합작 연구소 설립과 우주항공산업진흥원 유치를 적극 건의하기로 했다. 우주항공청이 추진 중인 저궤도 위성 통신망 구축 사업과 연계해 도내 중소 협력기업의 참여를 확대할 수 있도록 선제적인 지원책 마련도 추진한다.

도정 운영 기조로는 '도민과 함께 경남 대도약'이 제시됐다. 박 지사는 이 슬로건에 대해 도민과의 소통 확대와 지속적인 성장 기반 구축 의지를 담은 것이라고 설명하며 각 실·국별로 기능에 맞는 4개년 비전과 실행 로드맵을 수립할 것을 주문했다. 해당 계획은 정책기획관실이 총괄하는 민선 9기 핵심과제와 연계해 단계적으로 공개될 예정이다.

조직 혁신과 행정문화 개선도 병행 추진된다. 도는 산하기관 인사 적체 문제와 성과·보상 체계의 불균형, 본청 승진 구조, 비효율적인 회의 운영 등을 주요 개선 과제로 설정했다. 단순한 의견 수렴에 그치지 않고 실제 적용 가능한 제도 개선안을 마련해 순차적으로 발표한다는 방침이다.

상반기 지급된 도민 생활지원금의 경제적 효과를 점검하고 본격적인 장마철에 대비해 재해 취약지역을 중심으로 안전관리 강화도 당부했다. 지난해 호우 피해 지역에 대한 사전 점검과 대응 체계 구축을 강조했다.

도는 이번 회의에서 제시된 투자 지원과 조직 혁신 과제를 구체화해 대규모 투자사업의 실행력을 높이고 민선 9기 핵심 정책이 현장에서 성과로 이어지도록 후속 조치를 이어갈 계획이다.

news2349@newspim.com