전북교육청, 느린학습자 맞춤형 상담 프로그램 운영

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전북교육청·전주교대 공동, 전주·정읍·군산 순회 교육 운영

학부모 누구나 참여, 교육권·지원체계 특강과 사례 공유 등

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 난독과 경계선 지능 등 느린학습자 자녀를 둔 학부모의 교육 역량을 높이고 가정 내 지원을 강화하기 위해 맞춤형 교육과 상담 프로그램을 운영한다고 6일 밝혔다.

전주교육대학교와 공동 추진하는 이번 교육은 학부모가 느린학습자 교육 지원체계와 교육권을 올바르게 이해하고 자녀의 배움을 가정에서 효과적으로 지원할 수 있도록 마련됐다.

전북자치도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.06 lbs0964@newspim.com

교육은 6일 전주교대를 시작으로 7일 정읍교육지원청 1층 대회의실, 8일 군산교육지원청 위센터 3층 시청각실에서 각각 오전 9시 30분부터 낮 12시 30분까지 진행된다.

이날 전주교대 교사교육센터 마음연구홀에서는 전문가 특강과 학부모 대표의 사례 공유가 이어졌다.

1부에서는 나경은 중부대 중등특수교육과 교수이자 한국학습장애학회장이 '알아야 요구할 수 있습니다: 느린학습자 부모가 꼭 알아야 할 교육 지원체계와 교육권'을 주제로 강연했다.

2부에서는 최혜경 전국느린학습자부모연대 대표가 학부모 참여와 연대 방안을 소개했다.

도교육청은 교육 참가 학부모를 대상으로 추첨을 통해 1대1 무료 대면 상담도 지원한다. 교육은 별도 신청 없이 희망하는 학부모 누구나 참석할 수 있다.

최재일 유초등특수교육과장은 "느린학습자 자녀의 성장은 학교만의 노력으로 이뤄지는 것이 아니라 학부모가 교육권과 지원체계를 이해하고 함께할 때 더 큰 힘을 발휘한다"며 "앞으로도 학부모와 학교가 함께 모든 학생이 자신의 속도에 맞춰 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com