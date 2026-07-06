공영민 고흥군수, 스마트 공급 센터 농가 의견 직접 청취

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 6일 농산물 스마트 공급센터 시범운영 현장을 점검했다
- 공영민 군수가 복숭아·토마토 선별·포장 과정과 품질을 확인했다
- 군은 안정적 운영과 농가 판로 지원에 행정 역량을 집중하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주특별시 고흥군이 농산물 스마트 공급센터 시범운영 현장을 점검하고 물류 유통 체계 전반을 확인하며 본격 가동 준비에 나섰다.
공영민 고흥군수는 동강면에 조성된 농산물 스마트 공급센터를 방문해 운영 현황을 점검하고 농업인과 근무자 의견을 청취했다고 6일 밝혔다.
이번 방문은 시설 안전성과 운영 안정성 확보를 위한 점검 차원에서 진행됐다. 군은 농산물 반입 선별 포장 저장 반출까지 이어지는 전 과정의 시스템 작동 여부를 집중적으로 확인했다.
공 군수는 현장 브리핑을 받은 뒤 선별기가 가동 중인 작업장을 찾아 복숭아 선별과 포장 과정을 살펴봤다. 이어 복숭아와 토마토 출하 농가를 만나 판로 확보 상황을 공유하고 현장 애로사항을 청취했다.
또한 센터에서 선별 포장된 고흥산 고당도 복숭아를 시식하며 품질 경쟁력과 상품성을 점검했다.
군 농업정책과 관계자는 "농산물 스마트 공급센터가 농가의 판로 부담을 줄이는 유통 거점이 될 것이라며 안정적 운영과 농가 지원에 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com