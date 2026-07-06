[인사] 대전 대덕구

대전 대덕구 인사
7월 3일자
◇4급(2명)
▲기획실장 이선규(승진) ▲자치행정과장 안성희(승진)
7월 6일자
◇4급(5명)
▲미래전략국장 이선규 ▲복지돌봄국장 노영주 ▲경제환경국장 안성희 ▲도시녹지국장 박남철(전입) ▲대전광역시 조성운(전출)
7월 8일자
◇4급(3명)
▲행정자치국장 문정순(전입) ▲안전교통국장 정영주 ▲대전광역시 김태훈(전출)
◇5급(1명)
▲공원녹지과장 김영락(파견복귀)
nn0416@newspim.com
대전 대덕구 인사
7월 3일자
◇4급(2명)
▲기획실장 이선규(승진) ▲자치행정과장 안성희(승진)
7월 6일자
◇4급(5명)
▲미래전략국장 이선규 ▲복지돌봄국장 노영주 ▲경제환경국장 안성희 ▲도시녹지국장 박남철(전입) ▲대전광역시 조성운(전출)
7월 8일자
◇4급(3명)
▲행정자치국장 문정순(전입) ▲안전교통국장 정영주 ▲대전광역시 김태훈(전출)
◇5급(1명)
▲공원녹지과장 김영락(파견복귀)
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