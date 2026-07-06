오태완 의령군수 "군수 현장, 부군수는 조직…군민 삶 세심히 살펴야"

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민선9기 첫 간부회의서 현장 행정 강조

망원경·현미경 행정 군정 실행력 증대

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 민선9기 출범 이후 첫 간부회의에서 경남 의령군이 현장 중심 행정과 조직 운영 방향을 제시했다.

오태완 경남 의령군수(가운데)가 6일 오전 군청에서 대회회의실에서 열린 민선9기 첫 확대간부회의에서 새로운 군정 운영 원칙을 제시하고 있다.[사진=의령군] 2026.07.06 news2349@newspim.com

오 군수는 6일 군청 대회의실에서 열린 확대간부회의에서 "군민이 있는 현장에 더 많은 시간을 쓰겠다"며 "부군수를 중심으로 조직이 촘촘하게 움직여 군정의 실행력을 높여 달라"고 말했다. 취임사에서 밝힌 '망원경·현미경 행정' 기조도 재확인했다.

그는 "망원경으로 의령의 미래를 준비하고 현미경으로 군민 한 사람 한 사람의 삶을 세심하게 살피겠다"며 "멀리 보

는 안목과 가까이 살피는 행정의 답은 결국 현장에 있다"고 밝혔다.

오 군수는 이 같은 원칙에 따라 이달 중 정부와 국회, 관계기관을 직접 방문해 민선9기 핵심 현안 해결에 나설 계획이다.

우선 농어촌 기본소득이 농촌의 현실과 특성을 충분히 반영하는 방향으로 확대될 수 있도록 정부와 지속적으로 협의할 방침이다. 남북6축 고속도로 의령 연장, 국립국어사전박물관 유치 등 지역 미래와 관련된 핵심 사업도 중앙부처·국회와의 접촉을 통해 직접 관리할 계획이다.

확대간부회의 운영 방식도 업무 보고 중심에서 토론 중심으로 전환하겠다고 했다. 오 군수는 회의를 정책 해법을 찾는 논의의 장으로 삼겠다는 뜻을 밝히며 실질적인 대안을 도출하는 회의 문화를 주문했다.

오 군수는 "민선9기의 변화는 계획이 아니라 현장에서 실행될 때 완성된다"며 "공직자 한 사람 한 사람이 의령군이라는 마음으로 군민이 체감할 수 있는 변화를 함께 만들어 달라"고 당부했다.

이날 회의에서는 폭염과 집중호우 대응, 공직기강 확립 등 여름철 재난 대응과 현안 점검도 함께 진행했다.

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