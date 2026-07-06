한경국립대 김상환 교수 연구팀, 한국동물생명공학회서 3년 연속 수상

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 한경국립대학교는 동물응용과학전공 김상환 교수 연구팀이 국내 권위 있는 학술대회에서 3년 연속 수상하는 영광을 안았다고 6일 밝혔다.

한경국립대는 동물응용과학전공 대학원 석사과정에 재학 중인 모지연 학생이 지난 7월 2일부터 3일까지 천안 상록리조트에서 열린 '2026 한국동물생명공학회 정기학술대회'에서 포스터 발표 부문 우수상을 받았다.

한경국립대(안성‧평택) 김상환 교수 연구팀 한국동물생명공학회서 3년 연속 수상했다. 사진은 수상 기념촬영 모습이다[사진=한경국립대]

포스터 발표는 연구자들이 자신들의 연구 내용을 요약한 포스터를 붙여놓고 관람객에게 직접 설명하는 자리다.

이번 대회에서 모지연 학생은 '담배잎 추출물에 의해 유도된 생쥐의 비장 및 췌장 변화에 대한 사과씨 추출물의 농도 의존적 효과'라는 주제로 연구 결과를 발표해 학술적 가치를 크게 인정받았다.

이번 연구는 담배잎 추출물 때문에 생기는 몸속 조직과 분자 수준의 변화를 사과씨 추출물이 어떻게 억제하고 효과를 내는지 과학적으로 밝혀낸 성과다.

특히 이번 수상은 김상환 교수 연구팀이 해당 학술대회에서 3년 연속으로 수상자를 배출해 낸 쾌거라는 점에서 의미가 깊다.

김상환 교수는 "이번 우수상은 학생이 연구의 처음부터 끝까지 모든 과정에 성실하게 참여하며 꾸준히 실력을 쌓아온 덕분"이라며 "앞으로도 대학원생들이 창의적인 연구를 마음껏 펼치고 국내외 다양한 학술 활동에 도전할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.

lsg0025@newspim.com