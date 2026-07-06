청주시, 반도체 특수가스 자립 속도…평가센터 구축

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오창에 품질·안전 거점 조성…AI 반도체 수요 대응 공급망 안정화 노린다

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 정부의 '대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트'에 발맞춰 반도체 핵심 소재 경쟁력 강화에 나선다.

특히 차세대 반도체 공정의 필수 요소로 꼽히는 특수가스 분야에서 기술 자립 기반 확보를 본격화한다.

오창과학산업단지. [사진=뉴스핌DB]

청주시는 산업통상자원부 공모에 선정된 '반도체 가스 품질·안전 평가 지원센터 구축 사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.

이번 사업에는 국비 100억 원을 포함해 도비·시비 80억 원, 민간 50억 원 등 총 230억 원이 투입되며 2030년까지 5년간 진행된다.

사업의 핵심은 청원구 오창과학산업단지 내 반도체 가스 품질·안전 평가 지원센터 구축이다.

연면적 1320㎡, 지상 2층 규모로 조성되는 이 센터에는 기초 품질·안전성 평가 장비 30종이 구축된다.

이를 기반으로 시험·분석·인증 지원과 함께 표준 매뉴얼 수립, 기술 협력 네트워크 구축까지 병행된다.

센터는 반도체 공정에 투입되는 특수가스의 정밀 품질 분석과 독성·안전성 평가, 시험 인중 체계 구축을 담당하게 된다.

단순 검사 기능을 넘어 공정 적합성 검증까지 수행하는 종합 지원 거점으로 운영될 예정이다.

이번 사업은 글로벌 반도체 산업 구조 변화와 맞물려 의미가 크다.

AI 고성능 컴퓨팅(HPC)과 첨단 패키징 기술 확산으로 초미세 공정이 고도화되면서 고순도·고기능 특수가스 수요가 급증하고 있기 때문이다.

이에 따라 미량 불순물 분석, 공정 적합성 검증 등 정밀 품질 평가 역량이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.

특히 국내 반도체 산업이 장비·소재 분야에서 해외 의존도를 줄이는 '소부장 자립' 전략을 강화하는 상황에서 지역 단위의 시험·인증 인프라 구축은 공급망 안정성 확보 측면에서도 중요성이 커지고 있다.

청주시는 SK하이닉스의 100조 원 규모 투자 계획과 연계해 행정 지원을 지속하는 한편 특수가스를 포함한 소재·부품·장비 산업 육성과 기반 시설 확충을 병행해 지역 반도체 산업 생태계 경쟁력을 끌어올린다는 전략이다.

오창을 중심으로 한 반도체 클러스터의 기능을 한층 고도화하겠다는 구상이다.

시 관계자는 "반도체 특수가스는 산업 전반의 핵심 소재"라며 "이번 사업이 기업들의 기술 경쟁력 확보와 공급망 안정화에 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

baek3413@newspim.com