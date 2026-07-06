[MLB] 송성문, 발로 다저스 마운드 흔들어...SD, 8연패 수렁 탈출

3타수 1안타에 도루 2개...샌디에이고, 다저스에 5-2

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문이 라이벌 LA 다저스와의 원정 경기에서 자신의 진가를 제대로 입증했다.

송성문은 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) LA 다저스와의 원정 경기에 8번 타자 2루수로 선발 출전해 3타수 1안타 1득점 1볼넷 2도루를 기록했다. 앞선 두 타석에서 내야 뜬공으로 물러나며 아쉬움을 삼킨 송성문은 경기 후반 매서운 '눈'과 '발'로 다저스 마운드를 뒤흔들었다. 송성문의 시즌 타율은 종전 0.234에서 0.239로 소폭 상승했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 송성문. [사진=로이터] 2026.07.06 psoq1337@newspim.com

샌디에이고가 1-0으로 아슬아슬하게 앞선 7회초 선두 타자로 나선 송성문은 다저스 불펜 카일 허트를 상대로 풀카운트 승부 끝에 볼넷을 골라냈다. 이어 후속 타자 루이스 캄푸사노의 타석 때 과감하게 2루를 훔치며 흔들기를 시작했다. 캄푸사노의 안타로 3루에 안착한 송성문은 페르난도 타티스 주니어의 내야 안타 때 홈을 밟아 귀중한 추가 득점을 올렸다. 기세가 오른 샌디에이고는 매니 마차도가 중월 3점 홈런을 터뜨리며 순식간에 5-0까지 달아났다.

송성문의 활약은 여기서 멈추지 않았다. 8회초 2사 주자 없는 상황에서 기습적인 3루 쪽 번트 안타로 출루한 뒤, 또 한 번 2루 도루에 성공하며 시즌 8, 9호 도루를 연달아 적립했다. 후속타 불발로 득점에는 실패했으나 다저스의 추격 의지에 찬물을 끼얹는 플레이였다. 8회말 수비에서는 프레디 프리먼의 까다로운 타구를 완벽하게 처리하는 호수비까지 선보였다. 7회말 오타니 쇼헤이의 적시타 등으로 2점을 추격해 온 다저스를 5-2로 따돌린 샌디에이고는 지긋지긋했던 8연패 사슬을 끊어내는 데 성공했다.

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