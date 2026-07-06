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[2026WC] 10명이 싸운 잉글랜드, 멕시코와 난타전 끝 3-2...8강 합류

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  • 잉글랜드가 6일 멕시코시티에서 멕시코를 3대2로 꺾고 북중미 월드컵 8강에 진출했다
  • 벨링엄 멀티골과 케인 결승골로 수적 열세를 이기고 40년 전 멕시코 월드컵 '신의 손' 악몽을 씻었다
  • 잉글랜드는 12일 노르웨이와 4강행 맞대결을 치르고 멕시코는 또다시 16강에서 고배를 마셨다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 종가' 잉글랜드가 수적 열세를 극복하고 개최국 멕시코를 제압하며 8강 무대에 안착했다.

잉글랜드는 6일(한국시간) 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 16강전에서 주드 벨링엄의 멀티골과 해리 케인의 결승골을 앞세워 멕시코에 3-2로 승리했다. 극적으로 8강에 진출한 잉글랜드는 오는 12일 브라질을 꺾고 올라온 엘링 홀란의 노르웨이와 4강 티켓을 두고 격돌한다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=해리 케인 등 잉글랜드 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 멕시코와의 16강전을 마치고 승리를 자축하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com

잉글랜드는 1986년 멕시코 월드컵 당시 같은 장소에서 아르헨티나의 디에고 마라도나에게 '신의 손' 결승골을 내주며 탈락했던 40년 전의 아픔을 깨끗이 씻어냈다. 반면 통산 9번째 조별리그 통과를 달성한 멕시코는 이번에도 개최국의 이점을 살리지 못한 채 또다시 '16강 잔혹사'에 눈물을 흘렸다.

경기는 초반부터 개최국 멕시코가 주도권을 잡고 공세를 펼쳤으나, 선제골은 잉글랜드의 몫이었다. 전반 36분 부카요 사카의 정확한 크로스를 벨링엄이 문전 헤더로 연결해 골망을 흔들었다. 기세를 올린 벨링엄은 불과 2분 뒤인 전반 38분 케인과 패스를 주고받은 뒤 오른발 논스톱 슈팅으로 추가골까지 터뜨렸다. 멕시코는 전반 42분 프리킥 상황에서 흘러나온 공을 훌리안 퀴뇨네스가 강력한 오른발 슈팅으로 마무리하며 2-1로 추격한 채 전반을 마쳤다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=라울 히메네스가 6일(한국시간) 북중미 월드컵 잉글랜드와의 16강전에서 패한 뒤 낙심하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com

후반전에는 잉글랜드에 대형 악재가 찾아왔다. 후반 9분 수비수 자렐 콴사가 거친 태클로 비디오판독(VAR) 끝에 레드카드를 받고 퇴장당했다. 잉글랜드가 월드컵 무대에서 퇴장 선수를 배출한 것은 2006년 독일 대회 이후 20년 만이다. 수적 열세에 몰린 잉글랜드는 사카를 빼고 존 스톤스를 투입하며 수비를 강화했다. 위기 상황에서 해결사로 나선 것은 케인이었다. 후반 15분 앤서니 고든이 얻어낸 페널티킥을 케인이 침착하게 성공시키며 자신의 월드컵 통산 14호 골로 격차를 벌렸다.

멕시코는 후반 22분 라울 히메네스의 페널티킥 만회골로 다시 3-2까지 추격한 뒤 파상공세를 퍼부었다. 잉글랜드는 후반 추가시간에 케인까지 빼며 댄 번, 제드 스펜스 등을 투입해 육탄방어를 펼쳤다. 무려 11분이 주어진 추가시간 동안 멕시코 트리플 타워의 공세를 무실점으로 막아내며 한 점 차의 짜릿한 승리를 지켜냈다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 지지율 47.0%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 7주 만에 소폭 반등해 47.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 6일 발표됐다.  여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 3일까지 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2525명을 대상으로 진행한 여론조사 집계 결과, 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 47.0%, 부정 평가는 49.2%로 집계됐다. [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오후 경남 진주시 경상대에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 국민의례를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.03 지난주 조사 대비 긍정 평가는 0.5%포인트(p) 오르고 부정 평가는 0.3%p 하락했다. 이 대통령 지지율 부정 평가는 3주째 긍정 평가를 앞서고 있다. 긍·부정 평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±2.0%p) 내인 2.2%p다. '잘 모름'은 2.2%다.  리얼미터는 "정부의 3대 메가 프로젝트인 서남·충청·영남권 대규모 지역 투자 발표가 지지율 반등에 긍정적 신호로 작용했다"면서도 "주가 급락과 고환율 등 체감 경기 악재가 이어지면서 상승 폭은 제한적인 수준에 그친 것으로 풀이된다"고 진단했다. 지난 2~3일 이틀간 전국 18세 이상 유권자 1008명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.0%(2.0%p↑), 국민의힘이 40.3%(1.7%p↓)를 기록했다. 또 개혁신당 3.0%, 조국혁신당 1.9%, 진보당 1.6%, 기타 정당 3.7%, 무당층 6.5% 순이었다. 양당 격차는 전주 1.0%p에서 2.7%p로 다소 벌어졌으나 오차범위 내 접전 양상을 유지했다. 리얼미터는 민주당의 지지율 상승 요인으로 "호남권을 비롯한 대규모 지역 투자와 산업 육성 정책이 구체적인 성과 기대감으로 이어지며, 중도층 표심을 흡수하면서 지지율 상승을 견인한 것으로 풀이된다"고 분석했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해서는 "원 구성 대치와 지도부 내홍이 이어지는 상황에서 정부의 호남권 대규모 투자 발표에 대한 강경 대응이 오히려 대구·경북과 보수층의 이탈로 이어진 것으로 풀이된다"고 봤다. 대통령 국정수행 평가와 정당 지지도 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 4.0%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 2.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-07-06 09:05
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홀란의 노르웨이, 브라질 잡다 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구 괴물' 엘링 홀란의 왼발이 '영원한 우승 후보' 브라질을 무너뜨렸다. 노르웨이는 6일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트 루터포드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 16강전에서 브라질을 2-1로 꺾었다. 1998년 프랑스 대회 이후 28년 만에 본선에 오른 노르웨이는 사상 처음으로 월드컵 8강에 진출하는 대이변을 연출했다. 반면 브라질은 1990년 이탈리아 대회 이후 36년 만에 16강에서 탈락하는 수모를 당했다. 이번 패배로 브라질의 '토너먼트 유럽 팀 잔혹사' 징크스도 이어졌다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 선제골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 경기는 초반부터 치열했다. 노르웨이는 전반 3분 만에 외데고르의 패스를 받은 베르그가 브라질의 골망을 흔들었으나 앞선 과정에서 오프사이드가 선언되며 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 브라질은 전반 11분 마테우스 쿠냐가 페널티킥을 얻어내며 결정적인 기회를 잡았다. 그러나 키커로 나선 브루노 기마랑이스의 슈팅은 노르웨이 외르얀 뉠란 골키퍼의 선방에 막혔다. 뉠란은 방향을 정확히 읽어내며 팀을 위기에서 구했다. 이후 양 팀은 공방전을 주고받았다. 브라질은 비니시우스와 마르티넬리를 앞세워 노르웨이의 골문을 위협했다. 노르웨이는 외데고르와 홀란의 슈팅으로 맞섰으나 전반은 0-0으로 마쳤다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=노르웨이의 엘링 홀란이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 자신의 두 번째 골을 넣은 뒤 의기양양하게 팬들을 쳐다보고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 후반 들어 브라질은 엔드릭과 네이마르를 차례로 투입하며 공격의 고삐를 당겼다. 후반 14분 엔드릭의 로빙 슈팅과 후반 17분 기마랑이스의 슈팅이 이어졌지만, 번번이 뉠란 골키퍼의 벽에 가로막혔다. 탄탄한 수비로 버텨낸 노르웨이에는 해결사 홀란이 있었다. 후반 34분 안드레아스 시엘데루프가 왼쪽 측면에서 올린 크로스를 홀란이 타점 높은 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 잡은 홀란은 후반 45분 아크 정면에서 강력한 왼발 슈팅으로 추가골을 작렬하며 승부에 쐐기를 박았다. 상대 수비를 앞에 두고 골문 구석을 찌른 완벽한 득점이었다. [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=브라질 선수들이 6일(한국시간) 북중미 월드컵 16강전 브라질 대 노르웨이전에서 홀란에게 멀티골을 허용한 뒤 낙담하고 있다. 2026.7.6 psoq1337@newspim.com 이날 멀티골을 기록한 홀란은 대회 7호골 고지에 오르며 리오넬 메시, 킬리언 음바페와 함께 월드컵 득점 공동 선두로 도약했다. 브라질은 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 1골을 만회했으나 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다. 브라질을 상대로 통산 5경기 무패(3승 2무)의 천적 관계를 입증한 노르웨이는 잉글랜드-멕시코전 승자와 준결승 진출을 다툰다. psoq1337@newspim.com 2026-07-06 07:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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