하동군 두양마을 '취약지역 개조사업' 선정…생활 인프라 개선

AI 핵심 요약beta
- 하동군이 6일 두양마을 취약지역 개조사업 선정됐다
- 두양마을은 산불·호우 피해로 정비 필요성이 컸다
- 군은 주거·안전 인프라를 단계적으로 개선할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주민 역량 강화·프로그램 병행 추진
[하동=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 하동군 옥종면 두양리 두양마을이 낙후된 주거·안전·위생 인프라를 대대적으로 정비할 수 있는 길이 열렸다.
하동군은 옥종면 두양마을이 대통령 직속 지방시대위원회가 주관한 '2027년 취약지역 생활여건 개조사업' 공모에 최종 선정됐다고 6일 밝혔다.
이 사업은 안전·위생 등 생활 인프라를 확충하고 주거환경을 개선해 취약지역 주민의 기본적인 생활 수준을 보장하기 위한 정부 공모사업이다.
두양마을은 지난해 대형 산불과 집중호우로 두 차례 특별재난지역으로 선포된 곳으로 기반시설 훼손과 주거환경 악화가 심화돼 정비 필요성이 제기돼 왔다.
군은 이번 사업을 통해 슬레이트 지붕 철거 및 개량, 재래식 화장실 정비, 노후 주택 수리 등 주거환경 개선에 나선다. 이와 함께 소방도로 확·포장, 우수로와 마을안길 정비 등 생활 인프라도 함께 정비할 계획이다.
주민 공동체 활성화를 위한 역량 강화와 휴먼케어 프로그램도 병행해 지속 가능한 마을 환경 조성을 추진한다.
군은 내년 상반기 사업비가 확정되면 기본계획 수립 용역에 착수하고 단계적으로 사업을 추진할 방침이다.
news2349@newspim.com