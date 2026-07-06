충북도의회 수석대변인 이윤재·대변인 정재우 선임

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도의회가 도민과의 소통을 강화하기 위해 수석대변인과 대변인으로 선임했다.

충북도의회는 6일 이윤재 의원(청주8)을 수석대변인으로, 정재우 의원(청주12)을 대변인으로 임명했다고 밝혔다.

이윤재 수석대변인. [사진=충북도의회] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

도의회는 지난 2010년 전국 최초로 의원 중 대변인을 선임하는 '대변인 제도'를 도입해 운영하고 있다.

대변인은 임시회와 정례회 등 회기 시작 전 의정 브리핑을 통해 주요 현안을 설명하고 도의회의 공식 입장을 전달하는 역할을 맡는다.

이윤재 수석대변인은 대학에서 경영학을, 대학원에서 정치학을 전공했으며 더불어민주당 청년대변인 출신이다.

정재우 대변인. [사진=충북도의회] 2026.07.06 baek3413@newspim.com

정재우 대변인은 제3대 청주시의원을 지냈으며 1995년생으로 현재 도의회 최연소 의원이다.

이 수석대변인은 "바른 의정과 도민 행복을 목표로 출범한 제13대 의회가 도민 곁으로 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 의회와 민생, 언론을 잇는 가교 역할을 하겠다"고 말했다.

정 대변인은 "도민과 의회를 연결하는 소통 창구로서 다양한 계층의 목소리를 경청하고 신뢰받는 의회를 만드는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com