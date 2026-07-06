충북도의회 수석대변인 이윤재·대변인 정재우 선임

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회는 6일 이윤재·정재우를
- 수석대변인과 대변인으로 임명했다고 밝혔다.
- 도의회 대변인은 회기 전 브리핑으로 현안 설명과
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북도의회가 도민과의 소통을 강화하기 위해 수석대변인과 대변인으로 선임했다.
충북도의회는 6일 이윤재 의원(청주8)을 수석대변인으로, 정재우 의원(청주12)을 대변인으로 임명했다고 밝혔다.
도의회는 지난 2010년 전국 최초로 의원 중 대변인을 선임하는 '대변인 제도'를 도입해 운영하고 있다.
대변인은 임시회와 정례회 등 회기 시작 전 의정 브리핑을 통해 주요 현안을 설명하고 도의회의 공식 입장을 전달하는 역할을 맡는다.
이윤재 수석대변인은 대학에서 경영학을, 대학원에서 정치학을 전공했으며 더불어민주당 청년대변인 출신이다.
정재우 대변인은 제3대 청주시의원을 지냈으며 1995년생으로 현재 도의회 최연소 의원이다.
이 수석대변인은 "바른 의정과 도민 행복을 목표로 출범한 제13대 의회가 도민 곁으로 더욱 가까이 다가갈 수 있도록 의회와 민생, 언론을 잇는 가교 역할을 하겠다"고 말했다.
정 대변인은 "도민과 의회를 연결하는 소통 창구로서 다양한 계층의 목소리를 경청하고 신뢰받는 의회를 만드는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com