경기도·경기관광공사 '구미주 개별 관광객' 유치 총력

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글로벌 플랫폼 겟유어가이드·에어비앤비 등 참여

DMZ 인삼·K-드라마 등 특화 상품 발굴



[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 최근 서울관광재단 시민아카데미홀에서 도내 관광업계 관계자와 글로벌 여행 플랫폼 관계자 등 60여 명이 참석한 가운데 '개별 관광 설명회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

구미주 개별관광 설명회(경기관광공사 관광사업실장 강동한 실장). [사진=경기관광공사]

공사에 따르면 이번 설명회는 최근 가파른 성장세를 보이는 구미주(유럽·아메리카) 시장을 겨냥해 경기도만의 차별화된 관광 상품을 개발하고 협력 체계를 구축하고자 마련됐다.

한국관광 데이터랩에 따르면 올해 5월까지 방한한 구미주 관광객은 약 147만 명으로 전년 동기 대비 16% 성장했다.

현재 글로벌 플랫폼에 등재된 경기도 관광 상품은 비무장지대(DMZ), 수원화성 등 기존 선호 자원에 집중돼 있다. 공사는 이러한 편중을 보완하기 위해 다양한 특화 콘텐츠를 발굴해 소개했다.

소개된 주요 콘텐츠는 ▲DMZ 지역 주민과 함께하는 인삼 체험 ▲명상 웰니스 프로그램 ▲MBC 드라마 스튜디오 투어 ▲수원 KT 위즈 프로야구 관람 ▲여주오곡나루 축제 ▲수원화성 미디어 아트 등이다. 설명회에는 글로벌 여행 플랫폼인 '겟유어가이드(GetYourGuide)', '에어비앤비(Airbnb)'와 개별 관광객 전문 여행사 관계자들이 참석해 네트워킹을 강화했다.

구미주 개별관광 설명회 네트워킹. [사진=경기관광공사]

경기관광공사 관계자는 "구미주 시장은 아시아 시장과 달리 수개월 전에 여행 일정을 계획하고 획일적인 단체 관광보다 소수 정예 맞춤형 관광을 선호하는 경향이 뚜렷하다"고 분석했다. 이어 "앞으로도 관광업계 및 글로벌 플랫폼과 긴밀히 협력해 구미주 관광객의 취향에 맞춘 차별화된 콘텐츠를 지속해서 발굴하고 실질적인 관광객 유치 확대로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

1141world@newspim.com