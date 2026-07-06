체육공단, '체육시설 정보관리 종합시스템' 현장 상담 추진

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 체육시설 데이터의 신뢰도 제고, 국민이 믿고 이용할 수 있는 기반 만들기에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국민체육진흥공단_체육시설 정보관리 종합시스템 현장 상담 운영 모습 [사진=KSPO] 2026.07.06 iaspire@newspim.com

체육공단이 지자체 및 관계 기관 체육시설 담당자의 체계적인 시스템 활용을 돕기 위한 '체육시설 정보관리 종합시스템' 현장 상담을 추진했다.

'체육시설 정보관리 종합시스템(SFMS)'은 '체육시설의 설치·이용에 관한 법률'에 근거해 전국 체육시설의 효율적인 안전 관리 체계 구축 및 운영을 위해 마련된 시스템이다. 특히, 시스템에 입력된 체육시설 정보 중 '안전 점검 결과' 등의 주요 정보는 '체육시설알리미(spoinfo.or.kr)'를 통해 국민에게 공개되고 있어 정보의 정확도와 신뢰도 확보가 중요하다.

지난 2일 경기도인재개발원에서 열린 체육시설 안전 관리 집합교육에서 체육공단은 경기도 및 시군 체육시설 담당자를 대상으로 찾아가는 현장 상담을 진행했다. 시스템 이용 과정에서 자주 발생하는 주요 문의 사항에 대한 상담과 체육시설 정보의 정확한 입력 및 지속적인 현행화 필요성을 알려 참석자들로부터 큰 공감을 얻었다.

체육공단 관계자는 "시스템에 입력되는 정보는 체육시설 안전 관리의 기초 자료이자 국민에게 공개되는 정보인 만큼 정확성과 지속적인 현행화가 필요하다."라며, "앞으로도 현장 중심의 지원 강화로 현장 담당자가 더 쉽고 정확하게 시스템을 사용할 수 있도록 도울 것"이라고 전했다.

한편 체육공단은 이번 현장 상담에서 제기된 주요 문의 사항을 바탕으로 개선 방안을 시스템에 반영할 예정이다.

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